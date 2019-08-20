Режиссер и зрители не сдержали слез после спектакля в курганском театре

Новости

Избежавший смертной казни житель Удмуртии изнасиловал семилетнюю девочку 12:41
МИД Китая: Испытания ракет в США приведут к глобальной гонке вооружений 12:36
В Анапе обидчик работницы пляжного тира лишился гидроцикла 12:27
Армена Джигарханяна выписали из больницы 12:25
Аэропорт Гагарин в Саратове принял первый регулярный авиарейс 12:22
"Барселона" предложит "ПСЖ" аренду Неймара и выкуп за 150 миллионов евро 12:21
У берегов Тамани украинский моряк погиб от отравления спиртом 12:10
К поискам пропавшей в Нижегородской области девочки привлекли 800 человек 12:10
Концерт к 350-летию флага России пройдет на проспекте Сахарова 24 августа 12:09
В Ленобласти водитель насмерть сбил 16-летнюю велосипедистку и скрылся 12:07
Опубликован список ключевых иностранных фигур ВЭФ-2019 12:07
Замглавы ПФР Иванов освобожден от должности в связи утратой доверия 12:00
В Удмуртии двое мужчин погибли при окуривании овощной ямы 11:59
Калужанин посадил детей на эвакуатор, спасая автомобиль 11:58
Вышел трейлер первого сериала от Apple - с Дженнифер Энистон 11:57
На набережной Хабаровска развернули водоналивную дамбу 11:55
В Саранске завели дело на мужчину, пытавшегося выбросить дочь из окна 11:54
Киевский суд перенес рассмотрение жалобы на продление ареста Вышинскому 11:53
Видео: Бузова выпустила клип в стилистике девяностых 11:48
Власти Крыма назвали сроки ликвидации очереди в детские сады 11:46
Массовая "миграция" надувных матрасов в США попала на видео 11:40
Леонид Слуцкий посетил "Макдональдс" десять лет спустя 11:40
В Британии нашли фрагмент 1800-летнего флакона с духами из Крыма 11:40
В Ульяновской области изъяли из оборота отравленное подсолнечное масло 11:39
Петербург вошел в десятку самых "тусовочных" городов планеты 11:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В Гидрометцентре объяснили, почему так рано пожелтели листья
В Гидрометцентре объяснили, почему так рано пожелтели листья
Названы самые тихие и шумные города России
Названы самые тихие и шумные города России
20.08.2019 12:11
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Режиссер и зрители не сдержали слез после спектакля в курганском театре

Текст: Валентина Пичурина
В Курганском театре кукол "Гулливер" прошел предпремьерный показ спектакля "Мой дедушка" по повести шведского писателя Ульфа Старка "Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?". Это первая постановка в России хорватского режиссера Веры Видов. Она прошла на таком высоком эмоциональном подъеме, что зрители не смогли сдержать слез.
Фото: Валентина Пичурина Фото: Валентина Пичурина
Фото: Валентина Пичурина

Сюжет, на первый взгляд, довольно простой. Дружили два мальчика - Уффе и Берра. У одного был дедушка, а у другого - нет. Уффе рассказывает, как он навещает своего деда, ходит к нему на день рождения, они там вместе едят торт со взбитыми сливками и вишенками сверху, пьют кофе, разговаривают, дедушка водит его на рыбалку, а еще дает ему монетку в свой собственный день рождения.

- Я бы тоже хотел, чтобы у меня был дедушка, - вздыхает Берра.

Фото: Александра Шулепова
В Туле прошел сточасовой марафон уличных театров

- Я знаю, где его найти, - успокаивает Уффе и ведет товарища в приют для престарелых. Там Берра выбирает себе в дедушки одинокого больного старичка Нильса. Нильс, конечно, очень удивился, что у него неожиданно объявился внук, но постепенно и сам, кажется, в это поверил. Между семилетним мальчиком и пожилым человеком завязывается крепкая дружба. Берра заботится о своем дедушке: зашнуровывает ему ботинки и бреет бороду, потому что у него дрожат руки, и сам он этого сделать не может. А Нильс научил его свистеть и запускать воздушного змея. Но однажды Берра пришел в приют и не нашел там своего дедушку … Его забрали небеса. Во время прощания в часовне было мало народу. Священник сказал, что у Нильса не было родственников.

- У него были родственники! Я у него был. Я его внук, - не выдержал Берра.

В спектакле играют всего два актера: Сергей Котельников и Артур Алексеев. Казалось, что они рассказывают какую-то свою, очень личную историю, настолько все выглядело органично. Отчасти это оказалось правдой.

- Мой дедушка умер в мой день рождения, поэтому я ничего не мог поделать с волнением , особенно в финальной сцене, так все это мне близко, - признался Артур.

- Спектакль непростой, в первую очередь, эмоциональный, - поделился Сергей. - Непростой с точки зрения исполнения, потому что сначала играешь в кукле, потом без куклы, в живом плане, и снова в кукле.

Фото: Валентина Пичурина

Ребята признались, что технически тоже было сложно. На сцене - минимум декораций: несколько зеленых тумб на колесиках, которые по ходу действия быстро превращаются то в самодельные качели, то в сад, то в комнату дедушки Нильса. Много мелких предметов. Если что-то по ошибке взял не то, вещь сразу окажется под колесами и зрителям будет слышно, как она упала, поэтому много времени потратили именно на отработку техники.

Режиссера Веру Видов переполняли эмоции.

Фото: Пресс-служба Калининградского драматического театра
Фестиваль "Башня" соберет в Калининграде 12 театров

- В Курган мне предложила приехать художник спектакля из Санкт-Петербурга Наталия Бурнос, - рассказала Вера. - Она сказала: приезжай, ты влюбишься в этот театр с первого взгляда. Это маленький театр с большими людьми, которым очень нравится то, чем они занимаются. Она была абсолютно права, все так и было. Мы показали историю о дедушке и внуке, у которых нет кровного родства, но они понимают друг друга и становятся, куда ближе, чем, если бы были родственниками. Я видела, что люди в зале плакали. Если наша работа вызвала такие эмоции, значит, мы не зря поработали.

Вера Видов и сама расплакалась, когда вышла поблагодарить своих коллег и зрителей.

- Со мной впервые такое, - улыбнулась сквозь слезы.

Тема одиночества очень актуальна в наше время. Но люди так устроены, что они не могут жить одни, поэтому это огромное счастье, когда рядом есть близкие и родные. Отец Веры, по словам режиссера, - лучший друг ее дочери.

Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область Курган
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Замглавы ПФР Иванов освобожден от должности в связи утратой доверия
МИД Китая: Испытания ракет в США приведут к глобальной гонке вооружений
В Госдуме предлагают освободить водителей от штрафов в некоторых случаях
В Минобороны анонсировали учения с участием более 128 тысяч военных
Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях