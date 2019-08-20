Режиссер и зрители не сдержали слез после спектакля в курганском театре

В Курганском театре кукол "Гулливер" прошел предпремьерный показ спектакля "Мой дедушка" по повести шведского писателя Ульфа Старка "Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?". Это первая постановка в России хорватского режиссера Веры Видов. Она прошла на таком высоком эмоциональном подъеме, что зрители не смогли сдержать слез.

Сюжет, на первый взгляд, довольно простой. Дружили два мальчика - Уффе и Берра. У одного был дедушка, а у другого - нет. Уффе рассказывает, как он навещает своего деда, ходит к нему на день рождения, они там вместе едят торт со взбитыми сливками и вишенками сверху, пьют кофе, разговаривают, дедушка водит его на рыбалку, а еще дает ему монетку в свой собственный день рождения.

- Я бы тоже хотел, чтобы у меня был дедушка, - вздыхает Берра.

- Я знаю, где его найти, - успокаивает Уффе и ведет товарища в приют для престарелых. Там Берра выбирает себе в дедушки одинокого больного старичка Нильса. Нильс, конечно, очень удивился, что у него неожиданно объявился внук, но постепенно и сам, кажется, в это поверил. Между семилетним мальчиком и пожилым человеком завязывается крепкая дружба. Берра заботится о своем дедушке: зашнуровывает ему ботинки и бреет бороду, потому что у него дрожат руки, и сам он этого сделать не может. А Нильс научил его свистеть и запускать воздушного змея. Но однажды Берра пришел в приют и не нашел там своего дедушку … Его забрали небеса. Во время прощания в часовне было мало народу. Священник сказал, что у Нильса не было родственников.

- У него были родственники! Я у него был. Я его внук, - не выдержал Берра.

В спектакле играют всего два актера: Сергей Котельников и Артур Алексеев. Казалось, что они рассказывают какую-то свою, очень личную историю, настолько все выглядело органично. Отчасти это оказалось правдой.

- Мой дедушка умер в мой день рождения, поэтому я ничего не мог поделать с волнением , особенно в финальной сцене, так все это мне близко, - признался Артур.

- Спектакль непростой, в первую очередь, эмоциональный, - поделился Сергей. - Непростой с точки зрения исполнения, потому что сначала играешь в кукле, потом без куклы, в живом плане, и снова в кукле.

Фото: Валентина Пичурина

Ребята признались, что технически тоже было сложно. На сцене - минимум декораций: несколько зеленых тумб на колесиках, которые по ходу действия быстро превращаются то в самодельные качели, то в сад, то в комнату дедушки Нильса. Много мелких предметов. Если что-то по ошибке взял не то, вещь сразу окажется под колесами и зрителям будет слышно, как она упала, поэтому много времени потратили именно на отработку техники.

Режиссера Веру Видов переполняли эмоции.

- В Курган мне предложила приехать художник спектакля из Санкт-Петербурга Наталия Бурнос, - рассказала Вера. - Она сказала: приезжай, ты влюбишься в этот театр с первого взгляда. Это маленький театр с большими людьми, которым очень нравится то, чем они занимаются. Она была абсолютно права, все так и было. Мы показали историю о дедушке и внуке, у которых нет кровного родства, но они понимают друг друга и становятся, куда ближе, чем, если бы были родственниками. Я видела, что люди в зале плакали. Если наша работа вызвала такие эмоции, значит, мы не зря поработали.

Вера Видов и сама расплакалась, когда вышла поблагодарить своих коллег и зрителей.

- Со мной впервые такое, - улыбнулась сквозь слезы.

Тема одиночества очень актуальна в наше время. Но люди так устроены, что они не могут жить одни, поэтому это огромное счастье, когда рядом есть близкие и родные. Отец Веры, по словам режиссера, - лучший друг ее дочери.