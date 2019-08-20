Уральские ученые синтезировали вещество для борьбы с туберкулезом

Уральские ученые создали вещество, которое поможет в борьбе с формами туберкулеза, устойчивыми к лекарствам. Работа над соединением позволила также изучить неуязвимость микробактерий к новым препаратам.

Совместно с коллегами из Института органического синтеза имени Постовского и Института общей генетики имени Вавилова химики УрФУ создали вещество, которое может заменить токсичную терапию при лечении туберкулеза.

Как рассказали ТАСС в вузе, препарат синтезирован на основе имидазотетразинов - молекул, которые похожи на пурины. Эти кристаллы составляют основу ДНК и широко распространены в природе. Синтезированные вещества отличаются от них большим количеством атомов азота в составе, которые придают им особые свойства.

Ученым удалось не только создать новые соединения, способные бороться с микробактериями туберкулеза, но и при изучении механизмов их взаимодействия исследовать устойчивость возбудителей болезни к лекарствам.

Бактерии Mycobacteriaceae - именно они вызывают чахотку - довольно быстро становятся неуязвимыми перед препаратами. Из-за этой их особенности при лечении болезни приходится применять все более дорогие и токсичные вещества - вместе с "грибницей", которую бактерии образуют в организме зараженного человека, они отравляют и здоровые ткани. Новое вещество, разработанное российскими химиками, может решить эту проблему.

Ученые определили, что к изучаемым соединениям бактерии туберкулеза также вырабатывают устойчивость, но уже в меньшей степени. По мнению научного сотрудника лаборатории гетероциклических соединений Института органического синтеза УрО РАН Светланы Толщиной, новый механизм воздействия и низкая частота возникновения лекарственно-устойчивых мутантов делает этот препарат перспективным средством в борьбе с болезнью.