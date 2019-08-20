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20.08.2019 15:40
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Уральский проект развития картофельного семеноводства стал федеральным

Текст: Светлана Добрынина
В программу господдержки российского картофелеводства вошел проект "Уральский картофель". Семеноводческий центр по производству отечественных элитных сортов картофеля, созданный в Белоярском районе Свердловской области, признан стратегически важным проектом для обеспечения продовольственной безопасности страны.
Фото: Татьяна Андреева/РГ На Урале ведется селекционная работа с новыми сортами картофеля. Фото: Татьяна Андреева/РГ
На Урале ведется селекционная работа с новыми сортами картофеля. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Реализация проекта "Уральский картофель" началась в 2015 году при активной поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. В ноябре 2017 года состоялось торжественное открытие первой очереди селекционно-семеноводческого центра. На начальный этап строительства было выделено 25 миллионов рублей из областного бюджета и 15 миллионов - из федерального.

- Проект призван обеспечить не только уральских, но и российских аграриев семенами картофеля отечественного производства. Компания будет вести семеноводство 15-20 сортов картофеля, из которых не менее 60 процентов - сорта собственной селекции и селекции Уральского научно-исследовательского института, еще 40 процентов - сорта российской и зарубежной селекции. После выхода на полную мощность предприятие будет производить десять тысяч тонн элитных семян картофеля в год, что обеспечит потребности Уральского округа и других регионов России, - говорит директор центра "Уральский картофель" Виталий Дунин.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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По оснащению лабораторным оборудованием "Уральский картофель" сегодня является одним из самых современных селекционных центров. Индивидуальный подход к каждому сорту и своя современная лаборатория диагностики болезней картофеля с использованием ПЦР-анализа в реальном времени (real time) позволяют получить семенной материал высочайшего качества. Лаборатория микроклонального размножения растений картофеля способна выдавать более 70 000 растений in vitro (в пробирке), а тепличный комплекс -производить более 560 000 мини-клубней в год.

За непродолжительное время работы у центра уже есть весомые результаты. В первый год было произведено 560 тысяч мини-клубней картофеля. Они были сохранены, а затем высажены в поле на площади 10 гектаров. В этом году планируется получить первое полевое поколение.

Евгению Куйвашеву аграрии представили проект дальнейшего развития центра. Как пояснил министр АПК и продовольствия региона Дмитрий Дегтярев, вторая очередь предполагает значительное расширение посадочных площадей и строительство двух овощехранилищ общим объемом 310 тонн. По планам уже к 2021 году сельхозпроизводители страны будут обеспечены собственными семенами элитного уровня уральского производства.

Включение проекта "Уральский картофель" в программу господдержки российского картофелеводства позволит отрасли развиваться еще более высокими темпами. Финансирование начинания свердловских аграриев из федеральной казны составит 170 миллионов рублей.

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