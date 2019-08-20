На Урале более десяти человек пострадали в ДТП с КамАЗом и автобусом

После столкновения автомобилей в Челябинске в больнице свыше десяти человек.

ДТП произошло сегодня в час ночи на улице Блюхера. КамАЗ столкнулся с ехавшим попутно впереди автобусом Peugeot, после чего последний опрокинулся, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Челябинской области.

В ГИБДД рассказали об 11 пострадавших. Между тем, по данным агентства "Интерфакс", в больницу доставили 13 человек, девять из которых госпитализировали, а остальных отправили на амбулаторное лечение. Два человека находятся в тяжелом состоянии, передает горздрав.

По факту ДТП проводится административное расследование.