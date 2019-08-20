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20.08.2019 17:42
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В подарок флакончик с нефтью. И обед

Текст: Елена Мационг
В Ханты-Мансийском округе туристам предлагают поехать на скважину и посмотреть, как добывается "черное золото". Туры однодневные, проживание в вагончике вахтовика не предусмотрено. Поэтому за ночевку в отеле придется доплатить. Зато на буровой можно попробовать настоящий обед нефтяника. Туристов накормят точно теми же блюдами, что будут в тот день в меню на буровой.
"Черное золото" некоторые готовы попробовать даже на вкус. Фото: Татьяна Андреева/ РГ "Черное золото" некоторые готовы попробовать даже на вкус. Фото: Татьяна Андреева/ РГ
"Черное золото" некоторые готовы попробовать даже на вкус. Фото: Татьяна Андреева/ РГ

Однодневный ойл-тур называется "Нижневартовск - нефтяная столица России". Для двух туристов, предположим, из Москвы, с учетом перелета обойдется как минимум в 100 тысяч рублей. Зато за эти деньги все желающие смогут увидеть мир "нефтяных королей": посетить промыслы известных добытчиков "черного золота", побывать в школе буровых мастеров, познакомиться с историей отрасли, взобраться на вышку, примерить форму нефтяника. И в довершение получить в подарок флакончик с настоящей нефтью. Кроме того, туристам обязательно расскажут о легендарном Фармане Салманове, советском геологе, который в 1958 году самовольно, под угрозой увольнения, перебросил свою экспедицию из 150 человек из Кузбасса в Югру, первым нашел там нефть и отправил телеграмму Хрущеву: "Я нашел нефть!!! Вот так. Салманов".

Фото: iStock
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Правда, пока, как отмечают местные туроператоры, нефтяные туры в чистом виде продаются крайне редко. Почти все туристы, отправляющиеся посмотреть, как добывают "золото", делают это во время деловых визитов, если остается время на культурно-познавательные программы. Как отмечают в Уральской ассоциации туризма, ойл-туры как отдельное, самодостаточное направление для туристов, конечно, обходятся довольно дорого. И вряд ли стоит ждать большого потока желающих попасть на скважину.

Скорее они важны как прикладное направление для приезжающих в округ деловых туристов. И для студентов, изучающих нефтяное дело. По аналогичной схеме выстраивается в регионе и этнический туризм. Правда, обходится это экзотическое удовольствие дороже, чем тур в Европу. Так, одному туристу из Москвы или Екатеринбурга нужно выложить за неделю отдыха с учетом перелета не меньше 80-90 тысяч рублей.

Обходится это экзотическое удовольствие дороже, чем тур в Европу: неделя отдыха с учетом перелета 80-90 тысяч рублей

Как отмечают в правительстве Ханты-Мансийского округа, за год в регион прибывают более 500 тысяч туристов, большая часть из них считается деловыми, читай - командировочными. На них в основном и делается ставка. За последние два года туры на нефтяную скважину заказали порядка 500 человек.

Экономика Туризм Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Развитие туризма в России
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