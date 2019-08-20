В Югре пропали без вести уплывшие на рыбалку школьники

Сотрудники Центроспаса продолжают поиски двух несовершеннолетних рыбаков, пропавших накануне в Березовском районе.

Ранее экстренные службы отреагировали на сообщение местных жителей, которые заметили пустую лодку на реку Ляпин, в восьми километрах от поселка Саранпауль.

Выяснилось, что на моторной "Казанке" по реке ушли двое детей - ученики 8-9 классов. Они планировали наловить рыбы, но пропали. Поисковая группа с помощью спецоборудования обследовала район, где могли утонуть ребята, - безрезультатно.

"Сейчас группа спасателей продолжает поисковую операцию в 3-4 километрах вверх по течению реки Ляпин", - передает информационно-аналитический отдел учреждения "Центроспас-Югория".