В каких городах России студентам проще всего снять жилье

Представьте: четыре студента решают поселиться не в общежитии, а снять вскладчину двухкомнатную квартиру. В какую сумму им это обойдется? Эксперты проанализировали цены в 76 крупных российских городах и пришли к выводу, что самым дорогим городом предсказуемо стала Москва, а самым дешевым - Волжский.

В тройку мегаполисов с труднодоступной для студента арендой, согласно исследованию портала Domofond.ru, помимо столицы (где двухкомнатная квартира стоит в среднем 52 007 рублей в месяц) попал Сочи.

Курортный город занимает вторую строчку со стоимостью аренды 43 331 рубль. На третьей позиции - Химки, снять двушку здесь можно за 36 630 рублей (сказывается близость к федеральному центру).

В десятке дорогих городов также оказались Санкт-Петербург, Севастополь, Хабаровск, Симферополь, Балашиха, Владивосток и Подольск (в порядке убывания цены). Дешевле всего студентам обойдутся двухкомнатные апартаменты в городе Волжский (Волгоградская область) - всего 10 303 рублей в месяц. "Это на 44 процента меньше среднероссийской стоимости, которая равна 18 405 рублей)", - отмечают аналитики.

В Курске и Стерлитамаке приблизительно такие же цены: 10 330 и 10 400 рублей соответственно.

Два уральских города также оказались в перечне доступных для студентов: в Кургане двушку на четверых можно снять за 11 538 тысяч в месяц, а в Магнитогорске - за 12 002.