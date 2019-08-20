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Рубрика: Культура

Похитители металлолома

Призер Выборгского фестиваля Виталий Суслин - о своем новом фильме
Текст: Жанна Васильева
Российская газета - Федеральный выпуск № 183(7941)
Фильм Виталия Суслина "Седьмой пробег по контуру Земного шара" критики уже сравнили и с "Человеком без прошлого" Каурисмяки и с "Похитителями велосипедов" Витторио де Сика.
История, рассказанная в фильме, происходит в тот момент, когда машина героя едет вокруг Земли седьмой раз. Фото: Предоставлено фестивалем "Окно в Европу" История, рассказанная в фильме, происходит в тот момент, когда машина героя едет вокруг Земли седьмой раз. Фото: Предоставлено фестивалем "Окно в Европу"
История, рассказанная в фильме, происходит в тот момент, когда машина героя едет вокруг Земли седьмой раз. Фото: Предоставлено фестивалем "Окно в Европу"

Показанный на фестивале "Окно в Европу" в Выборге, он стал фаворитом как критиков, которые отдали ему "Белого слона", так и жюри. Картина получила специальный приз - "за авторский взгляд, форматирующий реальность героя". Актер театра "Ленком" Александр Карнаушкин, тонко и точно сыгравший главного героя - пожилого художника, подрабатывающего охранником, в один момент оказавшегося без работы и жилья, - получил приз имени Саввы Кулиша.

Фото: Proline film.
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Виталий Суслин отнюдь не "темная лошадка", вырвавшаяся вперед. На его счету - две награды "Кинотавра" за фильм "Голова. Два уха" (2017), в том числе за лучший сценарий. Его первый игровой фильм "Дефиле" (2016) был отмечен за лучшую работу режиссера в российской программе международного фестиваля "Восток & Запад. Классика и авангард". Чем привлек его образ героя, никак не вписывающегося в стандарты "успешной жизни", почему он не считает его неудачником, Виталий Суслин рассказал "РГ".

Тема дороги заявлена уже в названии картины "Седьмой пробег по контуру Земного шара". Жанр road movie был для вас важен?

Виталий Суслин: Слово "пробег" отсылает к пройденным километрам, которыми измеряется жизнь автомобиля. Один пробег вокруг шара - это примерно 45 тысяч километров. История, рассказанная в фильме, происходит в тот момент, когда машина нашего героя едет вокруг Земли седьмой раз.

Вы говорили, что у главного героя фильма есть реальный прототип.

Виталий Суслин: Да, это знакомый художник из моего детства. В основе фильма - его подлинная история.

Съемка старой автобазы, где 60-летний художник работает охранником, выглядит документально точной.

Виталий Суслин: Автопарк, в котором мы снимали, - живой документ эпохи. Этим автопарком руководил мой дедушка. Раньше там бурлила жизнь. Наш герой - Михаил - работал в автопарке художником-оформителем. У него в этих местах прошла не только молодость, но и большая часть жизни. А потом - все это испарилось...

И он остался работать охранником, чтобы жить в своей маленькой мастерской, где он пишет картины.

Трудно представить актера, который рекламирует банк, в роли пенсионера из провинциального городка

Но когда он показывает свои работы, очевидно, что они, мягко говоря, не очень высокого качества. Вы специально выбирали такие картины?

Виталий Суслин: Эти полотна могут быть сколь угодно несовершенными. Они могут не нравиться никому или - понравиться одному из ста. Но если человек пишет картину, потому что без этого не может, то эта картина имеет право на жизнь, - это его способ познавать мир.

Если бы герой был наивным художником, это было бы понятно. Но речь идет о профессиональном мастере...

Виталий Суслин: Наш герой был скромным художником-оформителем в автопарке: рисовал плакаты, оформлял стенды. Он пишет так, как может, без претензии на моду. Его картины представляют ценность в контексте его судьбы. Если эти полотна будут другими, то это будет уже другая судьба и другая история.

Но он для вас отнюдь не неудачник, а лирический персонаж?

Виталий Суслин: Мой герой чувствует себя счастливым, когда видит красоту мира, когда он может писать. Для меня важно, что он сохраняет в себе человека в таких обстоятельствах, когда безысходность может привести к трагедии.

Когда вы приглашали Александра Карнаушкина сыграть главную роль, вас не смущало, что он в кино редко снимался?

Фото: kinopoisk.ru
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Виталий Суслин: Наоборот, именно это привлекало. Мне нужен был артист с хорошим ремеслом, но при этом не знакомый для широкого круга зрителей. Хотелось, чтобы люди поверили, что это настоящий художник. Трудно представить актера, который рекламирует банк, в роли пенсионера из провинциального городка, для которого маленькая мастерская и работа в старом автопарке - есть счастливая жизнь.

Вы по первому образованию врач. Повлияла ли ваша первая профессия на то, как вы видите героя?

Виталий Суслин: Конечно, повлияла. Когда учишься в медицинской академии или работаешь в больнице, все время видишь страдания людей, - душевные и физические. Начинаешь понимать, как удивителен и дорог каждый человек. Это сказывается на том, как ты начинаешь смотреть на героев. На мой взгляд, произведение искусства имеет ценность, если сопереживаешь происходящему, тогда ты становишься немного чище.

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