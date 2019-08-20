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20.08.2019 20:12
Рубрика: Общество

Спасти Юсуфа

"РГ" совместно с благотворительным фондом "Вера в жизнь" объявляет акцию помощи малышу, появившемуся на свет с половиной сердца
Текст: Елена Мелихова (Ростовская область)
У мальчика редкая патология сердца, а через всю его грудную клетку проходит огромный послеоперационный рубец. Если избегать сложной медицинской терминологии, простыми словами, малыш родился лишь с половиной сердца. Без операций такие дети живут максимум до полугода, большинство умирает в первый месяц. У Юсуфа, которому нет еще и двух лет, позади их семь. А еще есть очень большой шанс на счастливое здоровое будущее. Правда, оно может не наступить без участия добрых людей. Его жизнь целиком зависит от взрослых и от того, найдет ли его семья недостающие деньги на дорогостоящую операцию. Сделать ее могут только в Германии - именно там владеют уникальными технологиями, которые позволят ребенку забыть о боли и слезах, испытываемых с самого рождения.
Малика Газбекова и Юсуф. Фото: Из архива семьи Газбековых Малика Газбекова и Юсуф. Фото: Из архива семьи Газбековых
Малика Газбекова и Юсуф. Фото: Из архива семьи Газбековых

Голубоглазый Юсуф не слезает с маминых рук и любит рассматривать книжки с картинками. Он хочет бегать и играть, как его сверстники, но очень быстро устает и начинает задыхаться. Мама Малика старается баловать первенца, но сейчас ей уже тяжело - она на девятом месяце беременности в ожидании дочки.

Фото: Алексей Васильев/РГ
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- Я очень переживаю, чтобы с малышкой было все в порядке. Меня успокаивают: все хорошо. Но ведь когда я была беременна Юсуфом, медики в один голос твердили: без патологий, - переживает сегодня Малика Газбекова.

Первая ее беременность протекала без осложнений. Будущая мама проходила все обследования в срок. Когда пришло время, из-за тазового предлежания плода врачи назначили кесарево сечение. Ребенок родился около четырех килограммов - богатырь! Неонатолог в первый же день услышал шум в сердце, но маму успокоили: ничего страшного.

- Я и не подозревала, что это может быть что-то серьезное. Через несколько дней у Юсуфа началась желтушка (такое часто бывает у младенцев). Нас перевели в другую больницу. И там перед выпиской во время УЗИ обнаружили, что у сына гипоплазия левых отделов сердца. Или, простыми словами, у него нет половины серд­ца… Для меня это был шок! - голос матери дрожит.

Без операции такие дети живут максимум до полугода

Из Элисты, где появился на свет малыш, результаты исследований разослали в разные кардиоцентры страны. Диагноз подтвердили в Астрахани, но там из-за отсутствия опыта в коррекции именно таких пороков за операцию не взялись. Из Москвы пришел аналогичный ответ. В Ростове-на-Дону также подтвердили сложность порока… Некоторые доктора, опустив глаза, так и говорили отчаявшейся матери: мол, случай безнадежный, с такой патологией не живут. Но все же подарили крошечную надежду: возможно, помочь смогут в Питере. Если успеют. Медики опасались, что Юсуф может попросту не доехать до больницы.

Фото: Илья Пигалев/РИА Новости
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- Понимая, что очень рискуем, я купила билеты на обычный граж­данский самолет и вместе с недельным Юсуфом и свекровью отправилась за спасением в Санкт-Петербург. Это была невероятно тяжелая поездка: во время трехчасового полета несколько раз мне казалось, что Юсуф умер. Все это время я, держа его на руках, плакала и молилась. И сынок вновь начинал дышать…

Из аэропорта младенца, его маму и бабушку забрал реанимобиль. В педиатрической клинике малыша, находящегося в критическом состоянии, незамедлительно поместили в реанимацию.

- Мы очень благодарны питерским докторам, которые сделали две первые операции, одна из них гибридная - по сужению легочных артерий - стоимостью 980 тысяч рублей (оплатить ее нам помогли благотворители). Вторая - операция Норвуда, проводимая на открытом сердце. На нее нам минздрав выделил квоту.

- Три месяца мы пробыли там и 3 марта 2018 г. наконец были дома, правда, с зондом, так как Юсуф отказывался есть из бутылочки. Но меня научили его ставить, - рассказывает мать.

Несмотря на то что состояние малыша улучшилось, прогнозы врачей были не самые утешительные, речь даже шла о пересадке сердца. Но времени ждать ее не было. В интернете родители узнали, что без трансплантации можно обойтись: такие пороки успешно оперируют в Германии и Америке. И там много взрослых с пороком, как у Юсуфа, которые были прооперированы в детстве и сегодня живут полноценной жизнью.

Конечно, все эти операции платные и очень дорогостоящие. Их цена измеряется сотнями тысяч евро.

- Я написала в клинику "Асклепиос", и при помощи российского и немецкого благотворительных фондов эта поездка состоялась. 20 сентября 2018 года Юсуфу был проведен первый этап спасительной операции, которая длилась девять часов.

Фото: iStock
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На это время сердце ребенка останавливалось, его кровообращение заменялось искусственным. А профессор Асфур при помощи современных высокотехнологичных методов колдовал над сердечком Юсуфа, проводя зондирование камер сердца, закрытие правой грудной артерии с помощью спиралей и другие сложнейшие манипуляции.

Сама операция прошла хорошо, но возникли послеоперационные осложнения, и маленький пациент не уложился в выставленный счет. Тем не менее Юсуфа пролечили в долг. Однако для повторной госпитализации в клинику нужно было погасить долг.

Для того чтобы узнать, как изменилось сердце Юсуфа, и для продолжения его лечения необходимы повторный визит в Германию и повторная операция. Она должна была состояться еще 4 мая. Но, к сожалению, из-за того что деньги собрать не удалось, малыш не смог попасть в стационар в установленный срок. Всего к сбору было 41 052 евро - нереальная для обычной российской семьи сумма.

Узнав о беде маленького Юсуфа, руку помощи семье протянул благотворительный фонд "Вера в Жизнь".

- Не один год мы помогали мамам особенных детей вести сборы в интернете - на одной из самых распространенных площадок для поиска помощи. Получив огромный опыт, мы создали благотворительный фонд. Наша команда все так же оказывает помощь, но теперь уже на официальном уровне, - говорит руководитель благотворительного фонда "Вера в Жизнь" Ляйсан Струкова. - Мы помогаем детям с разными диагнозами, вне зависимости от гражданства или места проживания, поскольку никто не должен быть лишен возможности получить полноценную медицинскую помощь.

Второй этап сложнейшей реконструктивной операции на сердечке Юсуфа в Германии назначен на 16 сентября 2019 года. Большая часть денег уже собрана, осталось собрать 602 500 руб.

Кстати
Фото: Instagram Сабрины


Сабрина - воплощение надежды

Первой пациентке профессора Булоса Асфура уже 23 года. Девушка появилась на свет с таким же, как у Юсуфа, пороком. Благодаря золотым рукам врача она сегодня радуется жизни. Сабрина выбрала профессию медика и сейчас получает высшее образование. На страничке помощи Юсуфу в соц­сетях, которую ведет Малика Газбекова, есть фото врача и его благодарной пациентки. Под снимком она оставила комментарий: "Я рада, что подарила надежду вам и вашему сыну".

Справка "РГ"

Критический порок

Синдром гипоплазии левых отделов сердца (СГЛОС) - критический врож­денный порок сердца, характеризующийся резким недоразвитием его левых камер и восходящей части аорты, а также митральным или аортальным стенозом. СГЛОС составляет 2-4% от всех встречающихся врожденных аномалий сердца, являясь ведущей причиной гибели новорожденных в первые дни и недели жизни.

Конкретно

Помочь Юсуфу можно, отправив СМС на короткий номер 3443 со словом ЮСУФ и суммой пожерт­вования.

Сайт фонда "Вера в Жизнь".

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