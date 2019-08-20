Ротшильды заполучили в собственность аэропорт Кишинева

Международный аэропорт Кишинева перешел фактически в собственность семьи Ротшильдов. Представитель династии потомственных банкиров Натаниэль Филип Виктор Джеймс Ротшильд, сын барона Джэйкоба Ротшильда, приобрел компанию Avia Invest, которой в 2013 году на 49 лет была сдана в концессию эта воздушная гавань, кстати, единственная из работающих в стране (остальные не функционируют или принимают рейсы только в исключительных случаях).

Формально теперь 95 процентов акций Avia Invest приобрела NR Investments Ltd, активно занимающаяся инвестициями в сфере недвижимости в странах Центральной Европы. Однако единственным ее бенефициаром является тот самый Натаниэль Ротшильд. Как отметили в пресс-службе воздушной гавани, аэропорт произвел "потрясающее впечатление" на нового владельца, который высоко оценил уровень управления и проведенную недавно модернизацию инфраструктуры (в нее было вложено 88 миллионов евро, хотя это лишь треть того, что обещала инвестировать Avia Invest при подписании контракта).

Примечательно, что с тех пор, как в августе 2013 года было подписано концессионное соглашение, сменилось уже несколько владельцев компании Avia Invest. И насколько ее акции задержатся в руках Ротшильдов, неизвестно. Тем более, что официальный Кишинев хочет вернуть столичный аэропорт под государственное управление.

Кроме того, в настоящее время ведется расследование обстоятельств организации и проведения приватизации международной воздушной гавани. В частности, депутаты парламента Молдавии обратились в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело по поводу выявленных нарушений при сдаче в концессию кишиневского аэропорта. Министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан со своей стороны заявил, что "концессия была проведена с нарушениями, что нанесло ущерб национальным интересам республики", и призвал привлечь виновных к ответственности. Однако он признал, что "расторжение такого контракта - длительный процесс, который также сопряжен с высокими затратами". "Чтобы расторгнуть такой договор, необходимо доказать наличие мошеннических намерений при его подписании. Мы знаем, что такое намерение было, но мы должны это доказать. Нужны неординарные доказательства", - отметил Брынзан.

Впрочем, он готов ограничиться пересмотром соглашения и намерен пообщаться на эту тему с новым владельцем Avia Invest. "Кажется, он добросовестный, потому что семья Ротшильдов известна во всем мире как крупный инвестор в банковскую систему", - напомнил министр, добавив, что это вложение также благоприятно сказывается на имидже Молдавии.