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20.08.2019 14:34
Рубрика: Экономика

Сбербанк предложил работодателям сервис проверки сотрудников

Текст: Казань, Юлия Кривошапко

Сбербанк разработал новый сервис для работодателей. Он позволяет в короткие сроки составить впечатление о потенциальном работнике, проверив его на предмет штрафов, задолженностей, вероятных проблем с законом.

Фото: iStock
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Система анализирует данные из проверенных и официальных источников, а также оценивает его поведение в социальных сетях. Проверка проводится только с согласия кандидата, подчеркивают в Сбербанке. Она может быть базовой, комплексной, еще один вариант - проверка водителя. В зависимости от выбранного типа набор параметров варьируется от 13 до 21. Работодатель сам принимает решение о выборе наиболее оптимальной стратегии.

Сервис предназначен прежде всего для сегмента малого и микробизнеса, то есть тех компаний, у которых нет собственной службы безопасности или HR-специалистов для комплексной оценки и проверки потенциальных кандидатов на работу, поясняют разработчики. Впрочем, проверка также может проводиться в отношении контрагентов и поставщиков товаров и услуг перед заключением партнерских соглашений, собственников квартир перед наймом жилплощади, при приглашении на работу няни или водителя.

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