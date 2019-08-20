Экс-арбитр ФИФА, бывший председатель Коллегии футбольных арбитров Сергей Хусаинов в интервью "РГ" дал оценку работе арбитров в стартовых турах нового сезона РПЛ, рассказал о минусах системы VAR и предположил, что грубые судейские ошибки продолжатся.

Начнем с хорошего. Матч "Спартак" - ЦСКА не вызвал нареканий по судейству.

Сергей Хусаинов: Да, смотрел игру. Все было здорово. Видно, что Сергей Карасев подготовился к матчу и провел его уверенно. Такие матчи и такую работу судей приятно смотреть. Не было ничего лишнего. Так что Карасев подтвердил свой высочайший класс.

Опять в туре не обошлось без скандала. Алексей Матюнин признал свои ошибки в матче "Зенит" - Ахмат".

Сергей Хусаинов: В этом матче в какой-то момент арбитр просто "поплыл". Вовремя не успокоил игру карточкой, позволил закипеть страстям на поле. В итоге после одного из нарушений на Артеме Дзюбе форвард обратился к судье на "великом и могучем". История после матча тоже не красит главного тренера "Зенита" Сергея Семака. Он же на улице прохожего не будет козлом называть? За это же можно и получить. Нужно уважать работу друг друга. Ошибки бывают, но нельзя переходить на оскорбления.

Сыграно шесть туров и в каждом были грубейшие ошибки арбитров. Что происходит?

Сергей Хусаинов: Конечно же, с точки зрения качества судейства в этом сезоне неожиданный провал. Как очень своеобразно выразился руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров на недавней пресс-конференции по одному нашумевшему игровому эпизоду, судья подвис. Как компьютер. Проблема, на мой взгляд, носит системный характер, причины этих ошибок находятся глубоко. И даже не во вчерашнем дне, а значительно раньше. Ведь мои действующие коллеги где-то получали судейское образование, проходили подготовку и повышали свой уровень. Правила игры выучить несложно, а принимать оперативные решения быстро и четко под давлением игроков, болельщиков и журналистов непросто. И если ошибки в первых турах еще можно объяснить недостаточной подготовкой, то сейчас вырисовывается уже неприличная картина.

У нас есть хорошие арбитры, но в силу необъективных причин они не могут получить повышение

А как же сейчас судьи готовятся к сезону?

Сергей Хусаинов: Судьи приезжают на семинар, слушают про изменения в правилах игры, сдают нормативы по физической подготовке. Но этого же недостаточно, чтобы выходить и судить профессиональные команды на высоком уровне

Но ведь ввели же VAR, который считают панацеей от всех бед?

Сергей Хусаинов: Казалось бы, пришел VAR, ура. Я, признаюсь, не являюсь сторонником этого нововведения, оно отвлекает. Арбитр и его ассистенты постоянно ждут, что кто-то что-то им подскажет. Но поймите, за все, что происходит на поле, отвечает арбитр матча.

Какой пример неудачного использования этой системы вы можете назвать?

Сергей Хусаинов: Сразу же в голову приходит фамилия Мешков. Матч ЦСКА - "Локомотив", судит Безбородов, арбитр ФИФА. Игровой момент в штрафной площади "Локомотива", Безбородов в прекрасной позиции, отлично видел игровой эпизод с борьбой игроков, но не заметил нарушения. Матч продолжается, атака "Локомотива" и нарушение Сигурдссона, который за это получает желтую карточку. Вдруг арбитр Мешков, работающий на матче с системой VAR, дает сигнал - возвращаемся к предыдущему эпизоду с падением Чалова в штрафной площади. Безбородов посмотрел повтор - пенальти. Точно такой же эпизод в штрафной ЦСКА с участием Смолова. Тоже Безбородов занимает хорошую позицию и так же реагирует - нет нарушения, играем дальше. Игра закончилась, и Юрий Павлович Семин задает справедливый вопрос, почему не посмотрели VAR? Почему Мешков в первом случае позвал арбитра смотреть эпизод, а во втором нет. Почему? Безбородов рассудил оба момента одинаково, что нарушения не было, и это характеризует его не с лучшей стороны. И в первом случае было нарушение, и он его не определил, и во втором. И почему арбитр VAR решил не просматривать второй момент, для меня вопрос. У людей, которые сидят перед мониторами, знание правил и практика должна быть выше, чем у того, кто в поле. А где нам их взять, когда у нас и в поле такие не работают?

Есть пример?

Сергей Хусаинов: Возьмем еще один матч с участием Мешкова. ЦСКА - "Сочи", где он работал в поле. Игрок "Сочи" двумя ногами прыгает в Сигурдссона. Это грубейшее нарушение, которое может привести к тяжелейшей травме. И что судья? Даже желтую карточку не показал. И это арбитр ФИФА. Отмашка против Чалова в штрафной, перелом носа. Вот объясните мне, зачем он смотрел на мяч, когда его взор должен быть направлен в штрафную, где шла борьба? Это же азы судейского ремесла! В результате он не видит отмашку рукой. Это прямая красная и пенальти. В итоге мы понимаем, что проблема не в том, что судьи плохо готовы к сезону, а в том, что судьи априори плохо образованны.

Вот многие и говорят про отставку Александра Егорова.

Сергей Хусаинов: Да какой бы руководитель не был, он ничего не поменяет. Не он же их собирал и готовил. Он проводит семинары, объясняет и показывает все. Но арбитры должны же и сами к матчу готовиться. Тебе достался матч ЦСКА - "Сочи", ты сразу должен поинтересоваться на кого там стоит обратить особое внимание, кто еще что может сотворить на поле. И просто смена руководства тут не решит системный сбой в подготовке арбитров. Хотя, честно говоря, некоторые высказывания Егорова меня удивляют. Помните гол со штрафного в исполнении Миранчука, когда игроки "Локомотива" нарушили правила, став в стеночку соперника? Егоров тогда заявил, что болельщики бы не поняли судью, если бы он отменил взятие ворот. Получается, что судят они не по правилам, а по понятиям.

Александр Егоров на пресс-конференции сказал, что мы этих судей будем отстранять и брать вместо них молодых. У нас действительно так много молодых и талантливых арбитров?

Сергей Хусаинов: Вот и мне интересно откуда они возьмутся? Их надо готовить, отбирать, смотреть, как они работают. Ведь нельзя же боевого летчика учить летать только по монитору.

Вернемся к VAR. В матче за Суперкубок Англии мне показалось, что эта система функционировала идеально. Арбитра особенно не отвлекали, а итоги рассмотрения спорных моментов выводили на табло.

Сергей Хусаинов: Считаю, что именно к такой манере работы и надо стремиться. И главное, что у них есть системный подход к этому. Они смотрели все спорные моменты, а не как на матче ЦСКА - "Локомотив".

Ваш прогноз на дальнейшую работу судей в РПЛ, они и дальше будут так часто ошибаться?

Сергей Хусаинов: Да, арбитры в РПЛ и дальше будут ошибаться. И в других лигах тоже. Нарушена система. У нас есть хорошие арбитры, но в силу необъективных причин они не могут получить повышение в категории. Этим занимаются местные федерации, откуда арбитр родом. А где-то для того, чтобы тебе дали нужные рекомендации, нужно дать что-то взамен. И это было и раньше. В мое время я набрал нужное количество баллов за проведенные матчи и должен был получить всесоюзную категорию. Старшие товарищи спросили: "Ну как, тебя повысили?" Нет, пока тишина. И один из них говорит: "Надо ж дать". Я не понял и говорю: "Сколько ждать?" Он спросил: "Ты бы как мой вопрос написал?" "Надо ждать", - отвечаю. Он засмеялся: "Нет, говорит, правильно пишется "надо ж дать".

Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"