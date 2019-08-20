Скворцова рассказала о росте продолжительности жизни в России

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что продолжительность жизни РФ за полгода увеличилась почти до 74 лет. Во вторник она выступила в Кремле с докладом на совещании с участием президента по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения.

"По предварительным данным, продолжительность жизни составила 73,7 года, увеличившись на 0,8 года за полгода. У женщин это уже 78,5 лет", - рассказала она.

Ранее Скворцова уже неоднократно говорила о высоких темпах роста в России этого показателя. И заявляла, что по ее прогнозам, в ближайшие 12 лет Россия может войти в клуб стран "80+".

На совещании министр также рассказала, что Россия вошла в число стран мира с наиболее низкими показателями младенческой смертности."Мы достигли показателей младенческой смертности, которые планировали достичь только в 2023 году. Это 4,7 промилле, и фактически мы входим в короткий перечень лучших стран мира по низким показателям материнской и младенческой смертности", - сообщила она.

Ранее Владимир Путин, выступая на совещании, обратил внимание на сохраняющиеся проблемы в первичном звене здравоохранения: низкие зарплаты, нехватка специалистов, жалобы населения на низкое качество услуг.