СМИ: На борту разбившегося в Греции вертолета могли быть двое россиян

На борту разбившегося возле греческого курортного острова Порос частного вертолета могли находиться двое россиян. Об этом сообщает местный телеканал "Антенна".

Как отмечается, небольшой вертолет следовал из курорта Галата в афинский международный аэропорт Элефтериоса Венизелоса. После того как воздушное судно задело линии электропередачи, соединяющие остров с материком, произошло возгорание. Пилот потерял управление, и вертолет упал в море и затонул. На самом острове пропало электричество.

Всего, по сообщениям СМИ, в вертолете могли находиться три человека (пилот и двое россиян), хотя точное число пассажиров пока неизвестно.

К месту ЧП направлена группа водолазов, а также шесть катеров Береговой охраны. На помощь в поисках выживших вылетел вертолет "Суперпума" ВВС Греции.