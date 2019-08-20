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Рубрика: В мире

СМИ: Власти США могут снизить подоходный налог для борьбы с кризисом

Текст: Сергей Новиков
Власти США рассматривают возможность краткосрочного снижения подоходного налога с целью стимулировать американскую экономику, предотвратить возможную рецессию, а также остановить спад темпов роста экономики. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщает издание The Washington Post.

Отмечается, что советники президента США Дональда Трампа наряду с другими мерами рассматривают и снижение налога на зарплату для того, чтобы положить конец растущим опасениям по поводу возможной рецессии. При этом обсуждения такого шага находится лишь на начальной стадии, хотя сам факт наличия таких мыслей у помощников главы государства демонстрирует "растущую обеспокоенность по поводу экономики со стороны". Решение относительно вынесения данной идеи на обсуждение в конгресс еще не принято.

Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
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Речь идет о налоге на заработную плату, который составляет 6,2 процента. Собранные таким образом средства направляются на финансирование госпрограмм медицинского и социального страхования. Предыдущая администрация президента Барака Обамы сокращала данный сбор до 4,2 процента с целью стимулировать рост потребительских расходов. Тогда такое решение носило временный характер, и в 2013 году налог восстановили до уровня в 6,2 процента.

В США налоги на заработную плату выплачиваются лишь с доходов до 132 900 долларов, поэтому сокращение фискальных сборов преимущественно продвигается законодателями, отстаивающими интересы сограждан со средним уровнем дохода.

Одновременно утверждается, что сокращение налога может значительно увеличить дефицит, а также привести к снижению поступлений в программы страхования на миллиарды долларов.

В мире США Экономика ВЭД
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