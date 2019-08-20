Создатель "датской Ikea" Ларс Ларсен умер от рака

Один из богатейших предпринимателей Дании Ларс Ларсен скончался от рака в возрасте 71 года. Об этом говорится в заявлении созданной бизнесменом компании Jysk, которую называют датским конкурентом известного мебельного ретейлера Ikea.

"Мы все будем скучать по нему. И в скорби от нашей большой утраты мы продолжим прилагать все усилия, чтобы продолжать дело всей его жизни", - сказал Якоб Брунсборг, 47-летний сын миллиардера, два месяца назад возглавивший компанию, которой до этого бессменно руководил его отец.

Jysk был основана Ларсеном в 1979 году. До этого будущий миллиардер работал подмастерьем на одной из местных текстильных мануфактур.

Первый магазин мебели и товаров для дома он открыл в городе Орхус. После чего благодаря грамотным действиям Jysk превратился в главный мебельный магазин Дании.

По данным американского Forbes, Ларсен располагался на 7 месте в списке богатейших бизнесменов Дании и на 424 строчке глобального рейтинга миллиардеров. Его состояние оценивалось в 4,4 миллиарда долларов.

В 2004 году бизнесмен выпустил книгу-автобиографию "Меня зовут Ларс Ларсен, у меня есть для вас отличная сделка!". Она разошлась тиражом более 2,4 миллиона копий, что позволило бизнесмену стать самым читаемым автором в Дании.