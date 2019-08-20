Стало известно, что россияне чаще всего покупают в интернете

Жители России чаще всего покупают в онлайне одежду, обувь и продукты питания. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на совместные исследования компаний Google, Ipsos и Kantar TNS.

Согласно представленным данным, 65 процентов опрошенных предпочитают покупать в Сети одежду и обувь, 63 - продукты питания, 56 - косметику и средства личной гигиены. Кроме того, также популярны онлайн-заказы товаров для дома (53 процента) и бытовой электроники (51 процент). Гораздо реже граждане РФ покупают в интернете игрушки и ювелирные изделия - 33 и 29 процентов соответственно.

Стоит отметить, что для современного российского потребителя важную роль играют сроки доставки и точность описания товаров. Так, 60 процентов опрошенной аудитории обращает внимание на характеристики предстоящих приобретений в Сети, а 53 - сравнивают условия покупки на нескольких сайтах.

Примечательно, что для 44 процентов респондентов большое значение имеет наличие программы лояльности.