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Стало известно, что россияне чаще всего покупают в интернете

Текст:   Богдан Бобров
20.08.2019,  
10:50
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Жители России чаще всего покупают в онлайне одежду, обувь и продукты питания. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на совместные исследования компаний Google, Ipsos и Kantar TNS.

Согласно представленным данным, 65 процентов опрошенных предпочитают покупать в Сети одежду и обувь, 63 - продукты питания, 56 - косметику и средства личной гигиены. Кроме того, также популярны онлайн-заказы товаров для дома (53 процента) и бытовой электроники (51 процент). Гораздо реже граждане РФ покупают в интернете игрушки и ювелирные изделия - 33 и 29 процентов соответственно.

Стоит отметить, что для современного российского потребителя важную роль играют сроки доставки и точность описания товаров. Так, 60 процентов опрошенной аудитории обращает внимание на характеристики предстоящих приобретений в Сети, а 53 - сравнивают условия покупки на нескольких сайтах.

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Примечательно, что для 44 процентов респондентов большое значение имеет наличие программы лояльности.

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