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20.08.2019 12:16
Рубрика: Происшествия

Суд оставил в СИЗО обвиняемого в мошенничестве экс-замглавы Росгеологии

Текст: Иван Егоров
Мосгорсуд оставил в СИЗО бывшего первого замглавы Росгеологии Руслана Горринга, обвиняемого в особо крупном мошенничестве.
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Защита просила изменить меру пресечения на несвязанную с содержанием под стражей. В частности, за Горринга предлагали внести залог в 10 млн рублей. Однако Мосгорсуд оставил решение Бабушкинского суда о продлении ареста до 31 октября без изменения.

Фото: Istock
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По данным следствия, в 2011 году Горринг, который в тот момент носил фамилию Ганижев получил более 5 млн рублей от бизнесмена за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности на территории Ленинского района Московской области. Он должен был передать эти деньги председателю Ленинского районного совета депутатов Александру Газейкину, но был задержан. На допросе Ганижев дал признательные показания, после чего был отпущен под подписку о невыезде, однако после избрания меры пресечения скрылся от следствия и был объявлен в розыск. Газейкин был приговорен к реальному сроку. Будучи в розыске, Ганижев получил новый паспорт, изменив фамилию и отчество, став Русланом Горрингом. Его опознали после скандального видео в интернете, где он уже будучи замглавой Росгеологии во время чата в компьютерной игре, не стесняясь в крепких выражениях обсуждал своих подчиненных в том числе женщин.

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