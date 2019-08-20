В России наблюдается новая тенденция: граждане все более активно начинают составлять совместные завещания. Речь прежде всего идет о семейных парах. Как сообщили "РГ" в Федеральной нотариальной палате, уже оформлено 244 совместных завещания, причем резкий скачок случился в августе.

Напомним, возможность составлять одно завещание на двоих у супругов появилось с 1 июня этого года. Как работает новация, корреспонденты "РГ" узнали в конторе нотариуса Екатерины Лексаковой, где оформлялось одно из первых в стране совместных завещаний.

Начиная с 1 июня, оформлено 244 совместных завещания, причем резкий скачок случился в августе: пришли около 190 пар

Москвичи Евгения и Иван в браке более десяти лет. У них двое детей, старший сын - ­ребенок Евгении от первого брака. Как призналась в разговоре с корреспондентом "РГ" Евгения, июня она ждала с особенным нетерпением. Причина - не в каких-то особенных планах, а в новеллах законодательства.

"Благодаря новому закону мы сможем решить проблему, которую давно обсуждали, - рассказала Евгения. - Мы ­молоды, но все равно, так или иначе, задумываешься о том, что будет, если вдруг уйдем. Мало ли, что может случиться. Кому достанется квартира? Не возникнут ли проблемы у детей? Я достаточно небрежна в имущественных вопросах, мне легче прийти с мужем, он скажет, что и как, и мы договоримся".

К нотариусу они записались через интернет. Очередей в нотариальных конторах сегодня нет, если и придется ждать, то недолго. А в большинстве случаев и ждать не приходится. Тем не менее для удобства можно заранее забронировать день и час.

"Записаться на прием для оформления совместного завещания можно абсолютно к любому нотариусу, - рассказывает Екатерина Лексакова. - Лучше предварительно договориться между собой, как вы намерены распорядиться имуществом. Нотариус в любом случае проконсультирует, расскажет о правовых последствиях того или иного решения, ­проконтролирует, чтобы волеизъявление соответствовало закону".

Первый этап: Евгения и Иван рассказывают, чем владеют и как думают этим распорядиться.

У них пятикомнатная квартира в Москве на Ленинском проспекте, двухкомнатная квартира в Иркутске, а еще - домик на берегу моря в Греции. Планы такие: квартиру в Иркутске полностью завещать младшему сыну, столичные апартаменты и дом у моря - в равных долях двоим детям. Естественно, условия вступают в силу после смерти обоих супругов.

На сайте Федеральной нотариальной палаты действует система поиска наследственных дел, позволяющая наследникам узнать, к кому обратиться

"Хотелось бы умереть в один день, - говорит Евгения. - Но как распорядится жизнь, мы же не знаем. Задумываешься, а что будет потом, если останется кто-то один из нас".

Совместное завещание позволяет защитить второго супруга, на чью долю выпадет вдовство. Стандартная ситуация: семейная пара живет в своей квартире, которой владеют в равных долях. Один человек умирает, и тут же на его долю объявляется тьма наследников-претендентов. Тому, кто пережил трагедию потери, приходится вести юридические бои за квадратные метры. Выйти из них без ущерба скорее всего не удастся.

В совместном же завещании можно предусмотреть, что оставшийся супруг пользуется до конца дней совместной собственностью. Любой раздел возможен только после того, как уйдут оба человека.

Поэтому на распространенный вопрос: "а что будет, если, скажем, жена после смерти мужа отменит совместное завещание", есть вполне логичный ответ: это ее право. Документ защищает именно ее интересы. Если она не захочет воспользоваться такой защитой, вряд ли надо возражать. У законодателей была идея сделать совместное завещание нерушимым после смерти одного из супругов. Но в ходе дискуссий было решено, что в этом нет смысла. Без веских причин в такой ситуации никто на отмену совместного завещания не пойдет. А если причины есть, не стоит человека сковывать.

Еще у Евгении и Ивана несколько банковских счетов и два автомобиля. Но их в завещании договорились не упоминать.

"У меня и жены у каждого свой джип, - говорит Иван. - Но все-таки мы с женой надеемся жить не только счастливо, но и долго. А значит, успеем несколько раз поменять машины. Так же и с банковскими счетами: сегодня на них одна сумма, завтра - другая. Сейчас не считаю необходимым составлять распоряжение по поводу финансов и движимого имущества. Главное для нас - квартиры".

После того как обо всем договорились, нотариус включает видеокамеру.

"Предварительные переговоры на видео не фиксируем, - рассказывает Екатерина Лексакова. - Но при оформлении завещания видеозапись обязательна. В дальнейшем она может послужить доказательством в судебном споре, если таковой возникнет. Впрочем, сама по себе видеофиксация - хорошая профилактика от судебных споров. Никто не сможет сказать, что завещатель был невменяем, не понимал, что делал, когда есть объективное доказательство: видеозапись. К тому же напоминаю, что нотариальный акт обладает повышенной доказательной силой, его очень трудно отменить".

При включенной видеокамере Евгения и Иван представляются, передают паспорта нотариусу, она проверяет их личности. Затем муж и жена заявляют, что хотят прописать в завещании. Нотариус готовит документ, зачитывает вслух, дает им прочитать и проверить. Завещание оформляется в трех экземплярах, один остается у нотариуса, по одному - у каждого из супругов. На этом все и заканчивается.

Мнение

Марина Кащенко, адвокат

Институт совместного завещания стал результатом долгих поисков выхода из ситуации, при которой супруги, желавшие позаботиться о том, чтобы имущество, нажитое ими в браке, после их кончины не оказалось бы в руках случайных людей, не могли этого сделать, не преодолев ряд затруднений.

У нас и раньше существовала да и сейчас существует такая форма распорядительных документов, как завещание с условиями. Но это очень сложная конструкция, не решающая, к сожалению, всех проблем, возникающих при желании завещать совместное имущество. Вопрос о судьбе этого самого имущества всегда был неким камнем преткновения и источником споров между супругами. Особенно в тех семьях, где есть дети от разных браков. Порой это даже приводило к тому, что люди расставались уже в очень пожилом возрасте, поскольку не могли справедливо и друг для друга, и для своих детей от предыдущих браков разрешить вопрос о наследовании совместно нажитого имущества. В данной ситуации высказывание Михаила Булгакова о том, что москвичи - хорошие люди, но их испортил квартирный вопрос, я бы перефразировала, и это было бы справедливо: россияне - прекрасные люди, но испортил нас вопрос наследования. Так вот, совместное завещание как раз и призвано минимизировать объем подобных проблем. Оно позволяет супругам определить судьбу совместно нажитого ими имущества как после смерти одного из них, так и в случае их одновременной кончины.

По совместному завещанию можно оставить в наследство ровно то же самое, что и по индивидуальному. А именно: все, что человек имеет на данный момент, и все, что будет иметь на момент смерти.

Составление завещания - это один из самых простых и надежных способов распоряжения имуществом. Для него не нужно собирать никаких документов, подтверждать правообладание чем-либо. А необходимы всего лишь три вещи: воля, паспорт и посещение нотариуса. Составив завещание, человек исключит массу проблем, которые могут возникнуть после его смерти, а также предотвратит споры между своими наследниками.

Я всех призываю составлять завещание. Лично я первое написала в 24 года. И ни разу об этом не пожалела. Не надо ждать болезни, старости, деменции или чего-то еще. Пишите завещание, распоряжайтесь своим имуществом при жизни в здравом уме. Особенно если в вашей судьбе было несколько браков, и есть дети от каждого из них. А для сегодняшней нашей жизни это уже практически норма.

Подготовила Анна Кольдина

Справка"РГ"

Поскольку совместное завещание - дело пока еще новое, "Российская газета подготовила ответы на наиболее часто встречающиеся в связи с этой новацией вопросы.

1. Какие документы необходимо принести для оформления совместного завещания?

Ответ: только паспорт и свидетельства о браке. Документов на имущество приносить не надо.

2. Может ли кто-то из супругов впоследствии изменить совместное завещание?

Ответ. Изменить совместное завещание можно только вместе.

3. Если после составления совместного завещания супруги разведутся, что будет?

Ответ. Завещание потеряет силу.

4. Допустим, супруги придут, обсудят с нотариусом все нюансы, но потом передумают составлять совместное завещание. Сколько будут стоить просто беседы с нотариусом?

Ответ. Они бесплатны.

5. Сможет ли один из супругов тайно отменить совместное завещание при жизни другого?

Ответ. Один из супругов может отменить совместное завещание, но при этом нотариус обязан уведомить другого супруга об отмене. Так что тайно аннулировать совместное завещание супругов не получится.

6. Оформлять завещания надо у определенных нотариусов по месту прописки или можно у любых?

Ответ. Оформить совместное завещание можно у любого нотариуса в любой точке страны.

7. Могут ли оформить совместное завещание люди, находящиеся в гражданском браке?

Ответ. Нет. Для оформления совместного завещания необходимо состоять в официальном браке.

8. Если у супругов есть имущество за границей, можно ли упомянуть его в завещании?

Ответ. Можно. Регистрацией прав на недвижимое имущество за границей занимаются местные органы власти по законам своей страны. Однако нотариусы после открытия наследственного дела смогут отправить по международным каналам документы, отражающие последнюю волю покойного, и она будет учтена.

9. Можно ли составить несколько вариантов совместного завещания, в зависимости от того, кто из супругов уйдет из жизни первым?

Ответ. В совместном завещании можно предусмотреть несколько вариантов, зависящих в том числе и от того, кто из супругов скончается первым. Можно указать, в какой последовательности, кому и какое имущество переходит в зависимости от ситуации.

Прямая речь

Павел Крашенинников, председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, один из авторов закона о совместных завещаниях

С помощью новых правовых конструкций можно заранее договориться о судьбе наследства и тем самым уменьшить вероятность конфликтов с участием лиц, которые могут призываться к наследованию.

Совместное завещание представляет собой общую волю супругов. Как правило, у них общее, совместно нажитое имущество, поэтому в случае смерти одного из них собственность придется делить, а уже затем решать вопрос о наследстве и наследниках. Если они еще при жизни полюбовно договорились о том, что и кому завещают, ничего делить не придется, заранее определено, в какой последовательности и какое имущество переходит наследникам в зависимости от ситуации. Следовательно, меньше будет хлопот, а то и обид близких. Ведь не секрет, что между родственниками порой разворачиваются целые битвы за наследство, рушатся отношения между ними, остается горький осадок, если кто-то посчитает себя обойденным.

Константин Корсик, Президент Федеральной нотариальной палаты

Нотариат как ключевой правоприменитель в части регулирования наследственных отношений позитивно оценивает предложенную законодателем реформу. Так, например, учреждение наследственных фондов в долгосрочной перспективе может стать серьезным стимулом для деофшоризации бизнеса и сохранения инвестиций в стране. Конечно, в полной мере оценить эффективность и востребованность новых правовых институтов, таких, как наследственные фонды, наследственные договоры, совместные завещания супругов можно будет лишь спустя время, с формированием правоприменительной практики. Уже первые результаты действия нового закона показывают востребованность такого правового института, как совместное завещание.

Сейчас же важно предоставить гражданам все необходимые условия для эффективного решения вопросов наследования с учетом новых инструментов распоряжения имуществом. Такие условия в полной мере готов обеспечить российский нотариат.

В рамках наследственного дела нотариус выполняет уникальную исследовательскую, ревизионную и консультационную работу, предотвращает потенциальные споры между наследниками, защищает права каждого из них.

Выданное нотариусом свидетельство о праве на наследство является достоверным и публичным признанием как принадлежности наследственного имущества наследодателю, так и законности перехода этого имущества к наследникам. Благодаря действующим сегодня электронным реестрам наследственных дел и завещаний, функционирующим на базе Единой информационной системы нотариата, значительно упростилась процедура поиска всей необходимой информации о наследстве и проверки факта составления завещания. "Электронный нотариат" снизил риски реализации мошеннических схем с поддельными и уже недействительными завещаниями.

Досье "РГ"

Как найти наследство

Новый сервис нотариата позволяет практически мгновенно узнать в электронном режиме, куда обратиться за наследством. Сделать это можно на официальном сайте Федеральной нотариальной палаты. Реестр позволяет оперативно найти информацию о наследственных делах и, прежде всего, фамилию и адрес нотариуса, к которому обращаться.

Поиск наследственного дела производится по точному совпадению Ф.И.О. Например, если вам неизвестно отчество наследодателя или вы введете его с ошибкой, то система не сможет найти наследственное дело. Дату рождения и смерти указывать полностью необязательно в случае, если она вам неизвестна или известна не полностью.

Запуск сервиса заметно облегчил жизнь потенциальных наследников. Если раньше для того, чтобы найти нотариуса, занимающегося делом конкретного наследодателя, наследникам требовалось обзванивать или обходить нотариальные конторы, то теперь, чтобы понять, к какому именно специалисту следует обратиться, достаточно потратить пару минут на поиск информации в разделе "поиск наследственного дела" на портале Федеральной нотариальной палаты.

Создание таких высокотехнологичных нотариальных сервисов стало возможным благодаря созданной ФНП в 2014 году Единой информационной системе. Все цифровые инициативы нотариата разрабатываются и реализуются исключительно за счет собственных средств нотариусов, без дотаций из государственного или муниципальных бюджетов. Это один из важных принципов латинского нотариата: он выполняет свою миссию от лица государства, гарантирует стабильность гражданского оборота, но при этом остается самостоятельным и независимым.

