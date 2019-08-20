Татьяна Грачева: На Евро-2019 все сыграют с максимальной отдачей

Женская сборная России по волейболу завтра вылетает в Словакию, где 23 августа начнет свое выступление на чемпионате Европы. Соперники в группе "D" первого этапа - Белоруссия, Испания, Германия, Швейцария, Словакия. Для выхода в плей-офф нужно занять место не ниже четвертого.

О шансах сборной, проблемных местах в ее игре корреспондент "РГ" побеседовал с лучшей связующей ЧМ-1994, трехкратной чемпионкой Европы, серебряным призером Олимпиады-2000, комментатором "Матч ТВ" Татьяной Грачевой.

На какой результат на Евро-2019 может объективно рассчитывать наша сборная в ее нынешнем состоянии? Хотя олимпийская путевка уже в кармане, а предстоящий ЧЕ на этом фоне видится не самым важным турниром года….

Татьяна Грачева: Хороший результат на чемпионате Европы нужен, прежде всего, нам самим. В Лиге наций команда играла не полным составом, в то время как большинство сборных из Старого света выступали боевым набором игроков. Причем один из наших главных европейских конкурентов Турция до конца боролась за медали, в "Финал шести" Лиги наций попали также Италия и Польша. Если говорить о статусе континентального турнира - то он более чем престижен, сборная страны только в российской истории целых шесть раз его выигрывала. В последнее время и общая конкуренция повысилась и, к сожалению, качество нашей игры стало низким. Можем выдать один или несколько качественных матчей на крупных соревнованиях, но в целом мы перестали доминировать. Сборную России перестали бояться, и это плохо! Предстоящий чемпионат Европы - отличный турнир, чтобы вернуться на пик формы, и смотреть уже в будущее - на Олимпиаду-2020. У нас сейчас есть шанс показать себя с самой лучшей стороны, оказаться в нужной форме, и сыграть так, как нужно. Конкретная спортивная задача? Думаю, это попадание в призеры. Все уже заждались, когда женская сборная России снова начнет побеждать. А вот Кубок мира в Японии, который стартует уже через несколько дней после чемпионата Европы, возможно, в этом длинном сезоне в некоторой степени будет не столь значимым.

Какие у команды наиболее слабые места?

Татьяна Грачева: Если объективно, то ведущие игроки мало тренировались вместе. Например, когда в Лиге наций к сборной постепенно присоединялись Ксения Парубец, Ирина Воронкова, Евгения Старцева, то было видно, что они плохо готовы. Далее они форсировали подготовку, им самим хотелось играть лучше, но девушки физически были не в форме. Проблем вообще много. К примеру, вопрос полноценной замены основной диагональной нападающей. Вот на ЧМ-2018 выбыла из строя Наталия Гончарова, мы не знали толком, что делать. Все-таки в сборной России на разных игровых позициях должна быть эффективная взаимозаменяемость. И не всегда тут вина тренеров: кто-то из игроков травмирован, кто-то планово пропускает сезон в сборной.

Согласны, что слабый прием - старая болезнь нашей команды?

Татьяна Грачева: Мы к этому уже давно привыкли и стараемся компенсировать данный недостаток в других элементах. Как выяснилось, прием - не самая главная проблема. У нас куча детских ошибок, в том числе и от несыгранности, их волейболистки уровня сборной совершать не должны. Все это может сойти на нет только в том случае, когда команда станет проводить много тяжелых матчей на высоком уровне в своем полном составе.

Впервые на финальном турнире чемпионата Европы сыграют не 12, не 16, а сразу 24 команды. Не перебор ли?

Татьяна Грачева: Я, наверное, соглашусь. Некоторые матчи для топовых команд окажутся ну совсем проходными. Хочется больше игр высокого уровня. Тем не менее, на первом этапе надо обратить пристальное внимание на наш стартовый матч с Белоруссией. Соседки - крепкий соперник с солидным набором игроков, востребованных в сильных клубах, в том числе и в чемпионате России. Мне здесь сразу вспоминается чемпионат Европы-1993 в Чехии. Мы в первом туре потерпели поражение от Украины - 0:3. Хотя в итоге взяли золотые медали. Но я совсем не помню финального матча, я помню именно наше фиаско во встрече с украинками. При этом не могу сказать, что мы тогда не настроились. Просто первые игры всегда очень опасны, к ним надо подходить с предельной концентрацией - с кем бы ты ни встречался.

Во вторник объявлен наш состав на турнир. Изменение, по сравнению с олимпийской квалификацией в Калининграде, только одно. Ваше мнение?

Татьяна Грачева: У нападающих Татьяну Юринскую поменяла Анна Лазарева. В июле на победной для нас Универсиаде в Италии Лазарева сыграла здорово, надежно. И она заслужила попадание в национальную сборную. К тому же нам нужны варианты замены на позиции диагональной.

Вам понятно решение Всероссийской федерации волейбола откомандировать по ходу сезона из мужской сборной в женскую команду итальянского специалиста Сержио Бузато?

Татьяна Грачева: Не знаю всех подробностей принятия решения руководством, но перестановка кажется вполне логичной. Бузато уже 20 лет в России, он отлично зарекомендовал себя как ближайший помощник главного тренера мужской сборной, причем с разными наставниками, прекрасно знает менталитет наших игроков, является мощным системным аналитиком. Тренерский штаб женской сборной получил реальное усиление.

Кто входит в круг претендентов на награды ЧЕ-2019?

Татьяна Грачева: Помимо России, действующий чемпион Сербия, призеры Евро-2017 Голландия и Турция, также Италия и Польша, наверняка Германия. Возможно, Бельгия. Этой команде мы проиграли в Лиге наций, но сейчас должно быть по-другому.

Не может получиться так, что европейские лидеры будут больше думать не об этом чемпионате, а о предстоящей в январе континентальной олимпийской квалификации?

Татьяна Грачева: Вряд ли. Между концом августа - началом сентября и январем будущего года слишком много времени. Плюс Россия, Италия, Сербия - уже с путевками на Олимпиаду. Может быть, только на Кубке мира во второй половине сентября наши, сербки и голландки выступят без кого-то из ведущих волейболисток. А на предстоящем чемпионате Европы все должны сыграть с максимальной отдачей.

Состав сборной России

Связующие - Евгения Старцева, Татьяна Романова.

Блокирующие - Екатерина Ефимова, Ирина Королева, Ангелина Лазаренко, Ирина Фетисова.

Нападающие (диагональные и доигровщики) - Наталия Гончарова,

Мария Халецкая, Ирина Воронкова, Маргарита Курило, Ксения Парубец, Анна Лазарева.

Либеро - Алла Галкина, Дарья Пилипенко.

Главный тренер - Вадим Панков.

Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"