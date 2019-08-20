Трамп и Джонсон обсудили Brexit

Президент США Дональд Трамп обсудил с британским премьер-министром Борисом Джонсоном выход Великобритании из Евросоюза. О телефонных переговорах сообщили в Белом доме.

Уточняется, что Джонсон проинформировал Трампа относительно Brexit, а также стороны обсудили вопросы торговли и экономики, пишет РИА Новости. Сам же Трамп в Twitter написал, что это была "отличная дискуссия", подчеркнув, что с нетерпением ждет встречи с Джонсоном на саммите G7 во Франции.

Ранее американский лидер выражал поддержку выходу Британии из ЕС, а также положительно отзывался о Борисе Джонсоне как о политике.