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Рубрика: В мире

Трамп и Джонсон обсудили Brexit

Фото: AP Photo/Evan Vucci Фото: AP Photo/Evan Vucci
Фото: AP Photo/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп обсудил с британским премьер-министром Борисом Джонсоном выход Великобритании из Евросоюза. О телефонных переговорах сообщили в Белом доме.

Британия может столкнуться с нехваткой продуктов и лекарств после Brexit

Уточняется, что Джонсон проинформировал Трампа относительно Brexit, а также стороны обсудили вопросы торговли и экономики, пишет РИА Новости. Сам же Трамп в Twitter написал, что это была "отличная дискуссия", подчеркнув, что с нетерпением ждет встречи с Джонсоном на саммите G7 во Франции.

Ранее американский лидер выражал поддержку выходу Британии из ЕС, а также положительно отзывался о Борисе Джонсоне как о политике.

В мире США В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
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