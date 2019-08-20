Трамп обвинил Google в манипуляции избирателями в пользу Клинтон

Президент США Дональд Трамп обвинил компанию Google в том, что она манипулировала выборами 2016 года, прибавив огромное количество голосов его сопернице Хиллари Клинтон. По его словам, речь идет о голосах от 2,6 миллиона до 16 миллионов человек.

К своей записи в Twitter глава государства прикрепил ссылку, ведущую на сайт некоммерческой организации Judicial Watch. "Этот доклад выпустил человек, поддерживающий Клинтон, а не Трампа! Google следует привлечь к ответственности", - возмутился американский лидер. Трамп не уточнил, о каком именно докладе идет речь.

Ранее Трамп высмеял отказ Клинтон от участия в президентских выборах. В шутку он заявил, что ему будет не хватать бывшей конкурентки.

Напомним, на выборах в 2016 году Хиллари Клинтон проиграла Дональду Трампу, который одержал победу, заручившись поддержкой 304 членов коллегии выборщиков, а Клинтон - 227 голосами. При этом Клинтон получила почти на три миллиона голосов избирателей больше, чем Трамп.