Трамп пообещал сохранить военное присутствие США в Афганистане

Военное присутствие США в Афганистане будет сохранено даже после вывода основного контингента войск, пообещал глава Белого дома Дональд Трамп. По его словам, Вашингтону необходимо "продолжать наращивать" свою политическую активность в регионе.

"Эта война идет уже почти 19 лет и, честно говоря, это просто смешно, - передает ТАСС слова Трампа во время встречи в Белом доме с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. - Но тем не менее это опасное место, и нам необходимо продолжать следить за ним".

Напомним, что ранее президент США заявлял о необходимости снижать численность своих войск в Афганистане, сохранив при этом возможность собирать там разведданные.