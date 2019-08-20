Трамп призвал Apple уйти из Китая

Президент США Дональд Трамп во вторник снова призвал корпорацию Apple перенести свое производство из Китая.

"Я могу оказывать помощь таким американским компаниям, как Apple, очень короткое время, пока они не сделают того, что должны сделать: вероятно, уйти из Китая", - заявил американский президент.

Перед этим у Дональда Трампа состоялся личный разговор с главой Apple Тимом Куком, который объяснил, что вводимые в США новые пошлины на товары, произведенные в Китае американскими компаниями, дадут конкурентное преимущество главному сопернику - южнокорейской компании Samsung. Дороже, чем у конкурента, может стать весь спектр продукции Apple - iPhone, Airpods, Apple Watch, макбуки и умные колонки.

"Мне кажется, он привел очень убедительный аргумент, я обдумаю его", - пообещал президент после этого разговора.

Сейчас Apple производит в Америке лишь малую часть устройств - самые дорогие и мелкосерийные продукты, такие как мощный компьютер iMac Pro и моноблок iMac. Сборка других устройств, особенно iPhone, создаваемых многомиллионными тиражами, идет за рубежом. И если она будет перенесена в США, то компании, кроме высокой стоимости производства, необходимо будет оплатить высокие пошлины на комплектующие, которые производятся в Китае. Это может отразиться не только на конечной цене устройства, но и на сроках выхода новых моделей. А Apple и без того сдает позиции на рынке: по некоторым изделиям ее уже обгоняет китайская Huawei.

Это и пытался объяснить Дональду Трампу глава компании Тим Кук. Но, похоже, президент США его выслушал, подумал - и остался при своем мнении и своих решениях.