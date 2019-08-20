Трамп выступил за возвращение России в G8

Новости

Захарова призвала Анкару помочь пострадавшей девочке 22:14
Аварийно севший в Подмосковье Аirbus A321 приподняли с грунта 21:55
СМИ: Трамп назначит послом США в России заместителя Помпео 21:52
Умерла актриса из "Бригады" и "Экипажа" Александра Назарова 21:45
Юбилейный фильм о Джеймсе Бонде получил официальное название 21:35
Королевская семья Дании не исключила продажу Гренландии США 21:30
Владельца сгоревшей в Одессе гостиницы отправили в СИЗО 21:06
Поисковая экспедиция обнаружила останки 16 человек в Карелии 20:48
Воздушный шар с туристами неудачно приземлился в Подмосковье 20:36
Пентагон: США продолжат запускать баллистические и крылатые ракеты 20:28
Паралимпийцам, пострадавшим в ДТП под Тулой, купят новые коляски 20:27
"Матч ТВ" покажет в прямом эфире встречу "Олимпиакос" - "Краснодар" 20:07
Посольство РФ в Греции подтвердило гибель россиян при крушении вертолета 20:04
МЧС провело учения в аэропорту Жуковский перед авиасалоном МАКС 19:57
Минздрав хочет закрепить статусы молодого специалиста и врача-наставника 19:19
В Крыму тарифы на тепло снизят на 23 процента 19:07
В Йемене найдено поселение с мумиями возрастом 3000 лет 19:00
В Калуге отравили зверей в центре реабилитации диких животных 19:00
Видео: Ливень в Перми затопил улицы и парализовал движение 18:45
Подняты из воды тела троих погибших в катастрофе вертолета в Греции 18:39
В Кремле пока не готовятся к встрече Путина и Зеленского 18:31
Видео: Валерия пострадала на шоу "Голос" 18:29
Киргизский суд признал законным задержание Атамбаева 18:20
В Крыму автодебошир из Коми протаранил автомобиль ГИБДД 17:57
Кубок "Авиадартса" прилетел в Курск на истребителе 17:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В "РГ" состоится презентация книги "Си Цзиньпин"
В "РГ" состоится презентация книги "Си Цзиньпин"
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
20.08.2019 22:19
Рубрика: В мире

Трамп выступил за возвращение России в G8

Текст: Сергей Новиков
Президент США Дональд Трамп выступил за возвращение России в состав "Большой восьмерки".

Россия была членом "Большой восьмерки" до марта 2014 года. С этого момента Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Фарнция и Япония перешли к формату G7 без участия РФ.

Фото: Depositphotos.com
В Кремле разъяснили подход Москвы к восстановлению G8

"Я думаю, что гораздо более уместно иметь Россию в составе группы", - сказал Трамп, чьи слова приводит "Франс Пресс".

Трамп также предположил, что Россия была исключена из "восьмерки" при прежнем президенте США Бараке Обаме, поскольку российский лидер Владимир Путин "перехитрил его".

В мире США Саммиты G7 Россия и США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков рассказал об итогах встречи Путина и Макрона
Лавров: Россия и Турция в постоянном контакте по ситуации в Идлибе
Минобороны показало на видео первый полет тяжелого беспилотника "Альтиус-У"
МИД РФ назвал добровольной передачу данных с мониторинговых станций
С грузинского телеканала уволили журналиста, оскорбившего президента РФ