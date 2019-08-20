Трамп выступил за возвращение России в G8

Президент США Дональд Трамп выступил за возвращение России в состав "Большой восьмерки".

Россия была членом "Большой восьмерки" до марта 2014 года. С этого момента Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Фарнция и Япония перешли к формату G7 без участия РФ.

"Я думаю, что гораздо более уместно иметь Россию в составе группы", - сказал Трамп, чьи слова приводит "Франс Пресс".

Трамп также предположил, что Россия была исключена из "восьмерки" при прежнем президенте США Бараке Обаме, поскольку российский лидер Владимир Путин "перехитрил его".