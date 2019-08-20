У Трампа родился десятый внук

Президент США Дональд Трамп в десятый раз стал дедушкой. Супруга его сына Эрика Лара Трамп родила дочь.

"Лара Трамп и я рады поприветствовать появление в этом мире Каролины Дороти Трамп. Мы уже любим тебя", - написал Эрик Трамп на своей странице в Twitter. В сентябре 2017 года в семье второго сына Дональда Трампа родился первенец Эрик Люк.

У действующего главы белого дома трое детей. Кроме того, у Трампа пятеро внуков от старшего сына Дональда Трампа-младшего, а также трое от дочери Иванки.