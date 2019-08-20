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20.08.2019 17:15
Рубрика: В мире

Ученые: Электросамокаты загрязняют окружающую среду больше автомобилей

Текст: Юрий Когалов
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Электросамокаты оказывают более негативное воздействие на окружающую среду, чем автомобили. К такому неожиданному выводу пришли ученые из Университета Северной Каролины (США).

Признавая, что эти транспортные средства являются идеальной альтернативой для передвижения по городу, исследователи обращают внимание на то, что правильно пользоваться ими люди еще не научились. В результате срок службы оказывается гораздо меньше, и пользователи вынуждены покупать все новые электросамокаты. Это ведет к увеличению производства, что и создает проблемы для экологии.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Уже добыча алюминия наносит огромный ущерб окружающей среде, вокруг шахт завышены показатели содержания вредных веществ в воздухе, почве и грунтовых водах. То же самое относится к фабрикам. Кроме того, доставка электросамокатов, большая часть которых производится в Китае, осуществляется по воздуху или по воде, что также не обходится бесследно.

В исследовании также рассматривается процесс перезарядки, проводимый специальными компаниями, разъезды их сотрудников по городам, чтобы собрать, а затем обратно развезти самокаты, приводят к увеличению CO2 в атмосфере.

В итоге оказывается, что автомобиль наносит гораздо меньше ущерба природе. Впрочем, ученые признают, что этот вопрос изучен еще недостаточно подробно и делать окончательный вывод пока рано.

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