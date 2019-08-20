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20.08.2019 18:47
Рубрика: Общество

Феномен общения

Почему зевота заразительна
Текст: Сергей Деменко
Российская газета - Федеральный выпуск № 184(7942)
Наука давно бьется над секретом зевоты, высказываются самые разные версии. Чаще всего она ассоциируется со скукой и сонливостью, а также недостатком кислорода в крови. У американского профессора Эндрю Гэллап, который считается одним из ведущих специалистов по зевоте, другая версия: "виноват" перегрев мозга. Именно так организм подает сигнал, что его необходимо охладить. Что и делает зевота, доставляя в мозг значительное количество воздуха.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Эту версию он проверил в экспериментах. Итог: холод действительно уменьшает число зевков. По мнению Гэллапа, терморегуляционную функцию зевоты можно считать доказанной. Однако скептики продолжают задавать вопросы. Например, почему вне зависимости от температуры мы намного чаще зеваем после бессонной ночи или слишком утомительного дня? Почему зевота так заразительна? Ведь достаточно сделать хотя бы маленький зевок, то можно запустить целую цепочку этого странного, но забавного явления? Как это связано с охлаждением мозга? На эти вопросы Гэллап убедительного ответа не нашел.

Фото: Trajmak_Ivan/ iStock
Американский ученый обнаружил неожиданную пользу зевоты

И вот ему на помощь пришли американские коллеги, которые утверждают: причина заразной зевоты в социальной природе человека. Это специфический знак невербальной коммуникации. Иными словами, обычный зевок может показать, что ваш собеседник настроен на ваши эмоции. Кроме того, было выявлено, что дети, страдающие аутизмом, гораздо реже подвергаются атакам коллективной зевоты. Это явление можно объяснить тем, что при нарушении способности к общению нарушаются мозговые связи, отвечающие за восприятие определенных массовых действий, одним из которых и является заразная зевота. А людям без каких-либо нарушений практически невозможно противостоять этому явлению.

Общество Наука
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