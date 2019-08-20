Украина намерена начать поставки газа из Румынии

Украина до конца текущего года планирует создать мощности, которые необходимы для реверсных поставок газа из Румынии. Об этом сообщается на сайте газотранспортной компании "Укртрансгаз".

Само соглашение между Киевом и Бухарестом о поставках "голубого топлива" из Румынии может быть подписано уже в августе.

"Ожидается, что уже 1 января 2020 будет создана постоянная мощность для импорта газа из Румынии объемом 1,5 миллиарда кубометров газа в год, независимо от объемов транзита российского газа по территории Украины", - говорится в сообщении "Укртрансгаза".

Указывается, что для осуществления поставок "Укртрансгаз" и молдавская "Молдовагаз" согласовали модернизацию пограничных газоизмерительных станций для работы в реверсном режиме. Кроме того, до конца 2019 года Украина намерена ввести в эксплуатацию дополнительные обводные ветки газопроводов, установить новые технологические перемычки с монтажом трех шаровых кранов и завершить реконструкцию газоизмерительной станции.