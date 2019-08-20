Уснувший на надувном матрасе итальянец переплыл Мессинский пролив

Сотрудники береговой охраны спасли в море у берегов Сицилии 28-летнего итальянца, который на надувном матрасе проплыл около десяти километров и пересек Мессинский пролив.

Выяснилось, что молодой человек отдыхал на пляже недалеко от города Шилла. Во время плавания на матрасе он задремал, а когда проснулся, то оказалось, что его унесло далеко в море, пишет РИА Новости.

Когда итальянец не вернулся, его друзья обратились к спасателям. На поиски были направлены четыре катера и вертолет береговой охраны. Молодого человека искали более девяти часов.

Обнаружить его удалось уже глубокой ночью у берегов Сицилии близ Мессины. Сам того не желая, путешественник пересек пролив, отделяющий этот остров от материковой части Италии.