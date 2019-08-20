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20.08.2019 22:22
Рубрика: Общество

Он сражался за Родину

В Галерее Александра Шилова презентовали портрет героя разведки
Текст: Андрей Васянин
Российская газета - Столичный выпуск № 184(7942)
Спокойный, уверенный в себе пожилой человек сидит вполоборота в кресле, чуть улыбается. Взгляд выдает профессионала - это ветеран разведки, вся его грудь в орденских планках. А рядом герой портрета - бодрый, быстрый, с такой же точно улыбкой принимающий поздравления.
Ветеран разведки Виталий Коротков обеспечивал безопасность нашей страны в течение нескольких десятилетий. Фото: Александр Корольков. Ветеран разведки Виталий Коротков обеспечивал безопасность нашей страны в течение нескольких десятилетий. Фото: Александр Корольков.
Ветеран разведки Виталий Коротков обеспечивал безопасность нашей страны в течение нескольких десятилетий. Фото: Александр Корольков.

20 августа в Галерее Александра Шилова на Волхонке прошла презентация портрета ветерана Великой Отечественной войны, советского разведчика Виталия Короткова. В этот вечер в зале "Они сражались за Родину" на 4-м этаже галереи было много по-настоящему почетных гостей, руководителей, сотрудников и ветеранов Службы внешней разведки.

- Виталий Викторович своим трудом обеспечивал безопасность нашей Родины на протяжении нескольких десятилетий, - презентацию портрета открыл директор СВР РФ Сергей Нарышкин. - Он - пример и образец для действующих сотрудников СВР, особенно - для молодежи. А портрет кисти Александра Шилова - подтверждение его заслуг перед Отечеством.

Фото: Сергей Куксин.
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Александр Шилов, в последние годы запечатлевший в портретах многих легендарных советских разведчиков, своего нового героя увидел на возложении венков в честь Дня Победы. Желание художника написать портрет заслуженного человека поддержал глава пресс-бюро СВР Сергей Иванов. "...Виталий рвался в армию. В 42-м они с друзьями залезли в товарный вагон, идущий к фронту, но были сняты с поезда военным патрулем", - вечер начался с небольшого фильма. Виталий Коротков все же оказался в действующей армии в 43-м в 15 лет, сразу попав в схватку на Курской дуге. В 1947 году он поступил в Московский юридический институт, где на него и обратили внимание сотрудники внешней разведки. Разведшкола, "немецкий отдел", командировки в Австрию, Германию. Там Коротков работал с ценной агентурой - назвать только одного из руководителей западногерманской разведки Хайнца Фельфе - выполнял важнейшие задания Центра. Потом были руководящие посты в центральном аппарате внешней разведки, в 1991-м - отставка. Как рассказывает Александр Шилов, они с Коротковым работали вместе над портретом полтора месяца.

- Виталий Викторович подошел к своему делу со всей ответственностью, - вспоминает художник. - Он позировал так, как нужно и сколько нужно, ни разу не пожаловался на усталость, невзирая на возраст, - а ведь ему сейчас больше 90!

- Вся моя жизнь прошла в разведке, я самый счастливый человек, потому что занимался этой сложной, но очень интересной работой! - говорил на вечере Виталий Коротков, и сейчас занимающийся любимой работой, будучи ответственным секретарем и членом Правления Региональной общественной организации "Ветераны внешней разведки".

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