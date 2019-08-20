В Германии закрыли аттракцион из-за его сходства со свастикой

Администрация парка развлечений в городе Леффинген (федеральная земля Баден-Вюртемберг) была вынуждена закрыть один из аттракционов после того, как посетители заметили в его конструкции сходство со свастикой.

Речь идет о 23-метровой карусели "Полет орла", открытой в парке Tatzmania в конце июля, пишет ТАСС, ссылаясь на издание Bild. Спустя всего несколько дней в интернете начали распространяться первые видеоролики и комментарии о том, что аттракцион с сиденьями в виде орлиных голов похож на свастику.

По словам оператора аттракциона Рюдигера Брауна, сам он заметил сходство только посмотрев ролики. Он извинился перед всеми, "кого затронул или оскорбил дизайн" карусели и немедленно закрыл ее для посетителей. Сейчас специалисты работают над изменением внешнего вида аттракциона.