В Испании ограбили посла Афганистана

Посол Афганистана в Испании был ограблен в центре Барселоны. Инцидент произошел в воскресенье вечером на улице Лаетана.

По данным полиции, группа молодых людей повалила мужчину на землю и похитила у него часы. В результате нападения дипломат получил травму ноги, пишет РИА Новости, ссылаясь на газету Periodico. Издание уточняет, что украденные часы марки Bulgari стоили 1700 евро.

Это не первое подобное происшествие в Барселоне. В конце июня жертвой ограбления стала высокопоставленная чиновница правительства Южной Кореи.