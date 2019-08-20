В Йемене найдено поселение с мумиями возрастом 3000 лет

В Йемене археологи раскопали древнее поселение возрастом около 3000 лет с множеством гробниц и обернутых в кожу мумий.

Об открытии сообщает MBS News. Древнее поселение, каменные фундаменты которого предварительно оценены в 3000 лет, было обнаружено при раскопках на окраине столицы Йемена города Саны.

Объект состоит из сооружений двух типов. Первое - это само поселение, состоявшее из каменных домов. Анализ показал, что они были возведены в конце бронзового века и в период поздней античности.

Второй тип - это скальные гробницы, в которых было обнаружено большое количество мумифицированных тел. Они были возведены в конце каменного века. Часть гробниц оказалась разрушена.

Однако большинство погребений все еще сохранили свои конструкции. Что касается мумий, то они были обернуты в лен и кожу. Добавим, что из-за продолжающейся в Йемене войны археологи работали под защитой сотрудников туристической полиции.