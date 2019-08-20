В Китае впервые клонировали кота

Клонирование кота осуществила корпорация Sinogene Biotechnology. Котенок родился здоровым и получил кличку "Чеснок". По словам ученых, он - точная копия кота, от которого взяли генный материал. Впрочем, клонированный кот отличается от "папы" по характеру.

Sinogene Biotechnology приступит к коммерческому клонированию кошек уже в ближайшем будущем. Услуга будет стоить 250 тысяч юаней (около 36 тысяч долларов).

В будущем именно кошки также сыграют значимую роль в клонировании панд. Специалисты объясняют: поскольку панда считается вымирающим видом, непосредственно на них эксперименты с клонированием ставить нельзя. Ученые планируют подсадить стволовую клетку панды в оплодотворенную яйцеклетку кошки, чтобы та "на выходе" произвела на свет щенка бамбукового медведя. Ученые заверяют: "кросплатформенная беременность" суррогатной матери не повредит, поскольку новорожденные детеныши панды по размеру не больше котят.