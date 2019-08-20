В Кремле пока не готовятся к встрече Путина и Зеленского

Планов по встрече президентов России и Украины накануне саммита в "нормандском формате" пока в Кремле нет.

"Пока никаких наметок нет по возможной встрече с президентом Зеленским", - сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Также он заявил, что здесь больше вопросов, чем ответов.

Песков заявил и о том, что пока еще нет конкретной даты проведения саммита "нормандской четверки". Подготовка к нему будет идти на экспертном уровне: в обозримом будущем пройдут встречи помощников лидеров.