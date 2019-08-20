В Кремле прокомментировали испытание США ракеты запрещенной дальности

Испытание Вашингтоном ракет запрещенной ДРСМД дальности свидетельствует о существовавших в США планах срыва договора, считают в Кремле.

"Что касается испытаний в неядерном исполнении ракеты средней дальности американцами, эта новость как раз подоспела вчера в момент общения двух президентов - Путина и Макрона", - сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Владимир Путин отметил, что подобные испытания лишний раз доказывают, что американцы с самого начала вели дело к подрыву ДРСМД", - пояснил представитель Кремля.

"За несколько недель и месяцев подобные испытания подготовить просто невозможно, - заключил Песков. - Это лишний раз свидетельствует о том, что не Россия, а США своими действиями привели к слому ДРСМД".