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20.08.2019 15:15
Рубрика: Власть

В Кремле прокомментировали испытание США ракеты запрещенной дальности

Текст: Кира Латухина
Испытание Вашингтоном ракет запрещенной ДРСМД дальности свидетельствует о существовавших в США планах срыва договора, считают в Кремле.
Фото: Scott Howe/U.S. Defense Department via AP Фото: Scott Howe/U.S. Defense Department via AP
Фото: Scott Howe/U.S. Defense Department via AP

"Что касается испытаний в неядерном исполнении ракеты средней дальности американцами, эта новость как раз подоспела вчера в момент общения двух президентов - Путина и Макрона", - сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Фото: Scott Howe/U.S. Defense Department via AP
Пентагон раскрыл детали запуска запрещенной ДРСМД ракеты

"Владимир Путин отметил, что подобные испытания лишний раз доказывают, что американцы с самого начала вели дело к подрыву ДРСМД", - пояснил представитель Кремля.

"За несколько недель и месяцев подобные испытания подготовить просто невозможно, - заключил Песков. - Это лишний раз свидетельствует о том, что не Россия, а США своими действиями привели к слому ДРСМД".

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Выход США из договора о РСМД Россия и США
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