В Минобороны анонсировали учения с участием более 128 тысяч военных

Более 128 тысяч военнослужащих из восьми стран примут участие в стратегических учениях "Центр-2019", которые пройдут 16-21 сентября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Россию представят войска Центрального и Восточного военных округов, Каспийской флотилии, а также ВДВ и ВКС. Для отработки совместных действий будут привлечены военные из Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Будет задействовано более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения.

В рамках учений планируется отработать вопросы борьбы с международным терроризмом на центрально-азиатском стратегическом направлении, пишет РИА Новости. Основные практические действия развернутся на российских полигонах. На полигонах стран-партнеров по отдельным планам отработают борьбу с боевиками.