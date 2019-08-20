Open Look - международный фестиваль, возникший на базе школы современного танца "Каннон Данс" и одноименной компании. За двадцать лет существования он обрел собственное лицо, которое выделяет его среди петербургских фестивалей-тяжеловесов, репутацию, поддержку городского комитета по культуре и Александринского театра (он в последние годы предоставляет свою Новую сцену) и - наконец - признание публики.

Open Look, как и все, связанное с современным танцем, в городе тотального преобладания классического балета приживался невероятно тяжело.

Многие годы детище Вадима Каспарова, созданное его любовью и энергией, существовало на грани выживания. Но даже когда фестиваль привозил Жозефа Наджа, Вима Вандекейбуса, Соль Леон и Пола Лайтфута - движущую силу жанра в мировом масштабе, он казался маленькой раскольничей радостью в тайном скиту, где все друг друга знают.

В последние годы Open Look нашел собственное лицо: он не гонится за гастролями компаний-гигантов (но хотя бы одна ежегодно представлена в программе) и сосредоточился на камерных постановках, что в современном танце не мешает оставаться на пике актуальности. Вероятно, в пользу фестиваля оказалось и смещение его сроков на конец лета, когда культурная жизнь в Петербурге обычно сводится к пулеметной очереди "Лебединых озер" на всех доступных сценах в исполнении безродных гастрольных компаний.

Когда-то выросший из мастер-классов для воспитанников школы "Каннон Данс", фестиваль не забрасывает их и сегодня, а педагогам и хореографам, днем работающим в репетиционном зале, вечерами дает возможность выйти на сцену.

Внимание и уважение к внутреннему миру, своему и ближнего, можно было бы назвать главной темой нынешнего фестиваля

Фабьен Приовиль и Азуса Сеяма, экс-танцовщики Пины Бауш, знакомили с ее методом и показали спектакль "Время для нас", исследующий оттенки эмоций, расположенные между нежностью, теплом, предсказуемостью, скукой и идеальным партнерством в супружеской паре. Самир М Киреч, передававший на мастер-классах репертуар Алена Плателя, выступил с эскизом своего сольного спектакля, в носках и неловко сидящем пиджаке представив образ современного человека в футляре.

Танцовщица Талия Паз вместе с хореографом Майклом Гетманом представила спектакль "Это Я", в котором исследовала пластический и психологический опыт своей многолетней работы в труппах Маца Эка, Охада Нахарина и Шарон Эяль.

Таким же камерным, интимным и психологически подробным оказался спектакль "Дыхание", который привез старый друг фестиваля Теро Сааринен, на этот раз объединившийся с аккордеонистом Киммо Похьоненом. Никаких трюков, минимум движений, мгновенный взгляд - как признание, прикосновение как исповедь - они преодолели дистанцию, разделяющую людей, созданных друг для друга, так, будто в зале не было никого, кроме них двоих.

Внимание и уважение к внутреннему миру, собственному и ближнего, можно было бы назвать главной темой нынешнего фестиваля, если бы в Петербург на этот раз не пригласили ведущие компании современного танца из Южной Кореи - Сига, арт-проект Бора и труппу Modern Table. Здесь интересны родовые черты южнокорейского танца, имеющего полувековую историю. Хореографы всех трех компаний - прямолинейно-брутальный Ли Чже-Янг, утонченная Бора Ким и неисчерпаемый в своих хореографических фантазиях Джудук Ким - соединяют западные танцевальные техники с восточной философией и приемами единоборств, оттачивают композиционную форму и насыщают ее такой бешеной энергией, что зрителя вдавливает в кресло, как при космических перегрузках.

Open Look, вступивший в третье десятилетие, европейскую академическую размеренность соединил с восточным упоением молодостью. В следующем году Вадим Каспаров хочет сфокусировать внимание на российском танце. Удастся ли ему найти золотую середину?