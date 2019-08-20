Новости

Воздушный шар с туристами неудачно приземлился в Подмосковье 20:36
Пентагон: США продолжат запускать баллистические и крылатые ракеты 20:28
Паралимпийцам, пострадавшим в ДТП под Тулой, купят новые коляски 20:27
"Матч ТВ" покажет в прямом эфире встречу "Олимпиакос" - "Краснодар" 20:07
Посольство РФ в Греции подтвердило гибель россиян при крушении вертолета 20:04
МЧС провело учения в аэропорту Жуковский перед авиасалоном МАКС 19:57
Минздрав хочет закрепить статусы молодого специалиста и врача-наставника 19:19
В Крыму тарифы на тепло снизят на 23 процента 19:07
В Йемене найдено поселение с мумиями возрастом 3000 лет 19:00
В Калуге отравили зверей в центре реабилитации диких животных 19:00
Видео: Ливень в Перми затопил улицы и парализовал движение 18:45
Подняты из воды тела троих погибших в катастрофе вертолета в Греции 18:39
В Кремле пока не готовятся к встрече Путина и Зеленского 18:31
Видео: Валерия пострадала на шоу "Голос" 18:29
Киргизский суд признал законным задержание Атамбаева 18:20
В Крыму автодебошир из Коми протаранил автомобиль ГИБДД 17:57
Кубок "Авиадартса" прилетел в Курск на истребителе 17:44
Задержан водитель, сбивший членов паралимпийской сборной России 17:43
СК завершил расследование пяти уголовных дел по несанкционированным акциям 17:34
Путин заявил о справедливых жалобах россиян на качество здравоохранения 17:30
СМИ: На борту разбившегося в Греции вертолета могли быть двое россиян 17:30
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал в отставку 17:24
Врачи рассказали, как обувь может навредить здоровью 17:24
У Трампа родился десятый внук 17:15
Ученые: Электросамокаты загрязняют окружающую среду больше автомобилей 17:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В "РГ" состоится презентация книги "Си Цзиньпин"
В "РГ" состоится презентация книги "Си Цзиньпин"
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
20.08.2019 19:04
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Человек в футляре и танцующий аккордеон

В Петербурге при аншлагах прошел Open Look
Текст: Анна Галайда
Российская газета - Федеральный выпуск № 184(7942)
Open Look - международный фестиваль, возникший на базе школы современного танца "Каннон Данс" и одноименной компании. За двадцать лет существования он обрел собственное лицо, которое выделяет его среди петербургских фестивалей-тяжеловесов, репутацию, поддержку городского комитета по культуре и Александринского театра (он в последние годы предоставляет свою Новую сцену) и - наконец - признание публики.
Самым камерным, интимным и психологически подробным на фестивале оказался спектакль "Дыхание". Фото: Предоставлено фестивалем Open Look Самым камерным, интимным и психологически подробным на фестивале оказался спектакль "Дыхание". Фото: Предоставлено фестивалем Open Look
Самым камерным, интимным и психологически подробным на фестивале оказался спектакль "Дыхание". Фото: Предоставлено фестивалем Open Look

Open Look, как и все, связанное с современным танцем, в городе тотального преобладания классического балета приживался невероятно тяжело.

Фото: Предоставлено Концертным агентством TCI
Вишнева станцевала под музыку электронного трио Noisia "Сны Спящей красавицы"

Многие годы детище Вадима Каспарова, созданное его любовью и энергией, существовало на грани выживания. Но даже когда фестиваль привозил Жозефа Наджа, Вима Вандекейбуса, Соль Леон и Пола Лайтфута - движущую силу жанра в мировом масштабе, он казался маленькой раскольничей радостью в тайном скиту, где все друг друга знают.

В последние годы Open Look нашел собственное лицо: он не гонится за гастролями компаний-гигантов (но хотя бы одна ежегодно представлена в программе) и сосредоточился на камерных постановках, что в современном танце не мешает оставаться на пике актуальности. Вероятно, в пользу фестиваля оказалось и смещение его сроков на конец лета, когда культурная жизнь в Петербурге обычно сводится к пулеметной очереди "Лебединых озер" на всех доступных сценах в исполнении безродных гастрольных компаний.

Когда-то выросший из мастер-классов для воспитанников школы "Каннон Данс", фестиваль не забрасывает их и сегодня, а педагогам и хореографам, днем работающим в репетиционном зале, вечерами дает возможность выйти на сцену.

Внимание и уважение к внутреннему миру, своему и ближнего, можно было бы назвать главной темой нынешнего фестиваля

Фабьен Приовиль и Азуса Сеяма, экс-танцовщики Пины Бауш, знакомили с ее методом и показали спектакль "Время для нас", исследующий оттенки эмоций, расположенные между нежностью, теплом, предсказуемостью, скукой и идеальным партнерством в супружеской паре. Самир М Киреч, передававший на мастер-классах репертуар Алена Плателя, выступил с эскизом своего сольного спектакля, в носках и неловко сидящем пиджаке представив образ современного человека в футляре.

Танцовщица Талия Паз вместе с хореографом Майклом Гетманом представила спектакль "Это Я", в котором исследовала пластический и психологический опыт своей многолетней работы в труппах Маца Эка, Охада Нахарина и Шарон Эяль.

Таким же камерным, интимным и психологически подробным оказался спектакль "Дыхание", который привез старый друг фестиваля Теро Сааринен, на этот раз объединившийся с аккордеонистом Киммо Похьоненом. Никаких трюков, минимум движений, мгновенный взгляд - как признание, прикосновение как исповедь - они преодолели дистанцию, разделяющую людей, созданных друг для друга, так, будто в зале не было никого, кроме них двоих.

Фото: Studio Leoni
Сергей Полунин станцевал на возобновленном фестивале в Нерви

Внимание и уважение к внутреннему миру, собственному и ближнего, можно было бы назвать главной темой нынешнего фестиваля, если бы в Петербург на этот раз не пригласили ведущие компании современного танца из Южной Кореи - Сига, арт-проект Бора и труппу Modern Table. Здесь интересны родовые черты южнокорейского танца, имеющего полувековую историю. Хореографы всех трех компаний - прямолинейно-брутальный Ли Чже-Янг, утонченная Бора Ким и неисчерпаемый в своих хореографических фантазиях Джудук Ким - соединяют западные танцевальные техники с восточной философией и приемами единоборств, оттачивают композиционную форму и насыщают ее такой бешеной энергией, что зрителя вдавливает в кресло, как при космических перегрузках.

Open Look, вступивший в третье десятилетие, европейскую академическую размеренность соединил с восточным упоением молодостью. В следующем году Вадим Каспаров хочет сфокусировать внимание на российском танце. Удастся ли ему найти золотую середину?

Культура Театр Танец Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков рассказал об итогах встречи Путина и Макрона
Лавров: Россия и Турция в постоянном контакте по ситуации в Идлибе
Минобороны показало на видео первый полет тяжелого беспилотника "Альтиус-У"
МИД РФ назвал добровольной передачу данных с мониторинговых станций
С грузинского телеканала уволили журналиста, оскорбившего президента РФ