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20.08.2019 08:11
Рубрика: В мире

В Польше снесли более 420 советских памятников

Текст: Сергей Новиков

За последние годы в Польше снесли 427 советских памятников, установленных вне мест захоронений. Из 561 монумента осталось только 134. Об этом сообщил посол России в Польше Сергей Андреев, чьи слова приводят "Известия".

Напомним, что в 2017 году Варшава приняла поправки к закону о декоммунизации. Новые правила предусматривали, в частности, уничтожение до 31 марта 2018 года мемориалов, которые "пропагандируют коммунизм", а также находящихся вне территорий воинских захоронений.

Фото: Владимир Федоренко / РИА новости
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Главным образом к этой категории в Польше отнесли памятники советским воинам-освободителям.

По словам дипломата, в Польше отрицается освобождение страны Красной армией, из-за чего возобновление взаимодействия с Варшавой по историческим вопросам не представляется возможным. Более того, согласно проводимой нынешними польскими властями исторической политике, советские войны страну якобы не освобождали, а оккупировали, а оставшиеся памятники символизируют "советское доминирование в Польше в послевоенный период".

"Польские власти протесты российской стороны демонстративно игнорируют и не скрывают расчетов на то, что после завершения сноса памятников вопрос будет закрыт и тема постепенно сойдет на нет", - объяснил посол.

Дипломат указал, что Москва не намерена принимать участие в инициативах по переносу памятников из Польши в Россию, поскольку они "должны стоять там, где происходили события и совершали подвиги герои". Кроме того, он отметил, что российская сторона не будет отвечать Варшаве на ее недружественные действия по принципу "око за око".

В мире Европа Польша
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