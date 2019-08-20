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20.08.2019 13:45
Рубрика: Культура

В Токио стартовала российско-японская Театральная олимпиада

Текст: Мария Воронова

В Токио дали старт Театральной олимпиаде, которая в этом году впервые проходит сразу в двух странах - в России и в Японии. Первый спектакль в рамках этого марафона состоится 23 августа в деревне Тога, что на западном побережье Японии, в театральном центре Тадаси Судзуки.

Фото: РИА Новости.
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В Японии Олимпиада продлится месяц, и за это время зрители смогут увидеть спектакли выдающихся режиссеров, например, Роберта Уилсона, Оскараса Коршуноваса, Теодороса Терзопулоса, Валерия Фокина, Ярослава Фрета. 23 августа театральный марафон откроет спектакль гостеприимного Тадаси Судзуки "Король Лир".

24 и 26 августа постановкой Валерия Фокина "Сегодня. 2016 - … " начнется российская программа Олимпиады. В Японии покажут авторскую редакцию постановки, специально адаптированную для площадки на открытом воздухе. 25 и 26 августа пройдет концерт тувинского ансамбля горлового пения "Алаш", посвященный памяти бывшего руководителя и вдохновителя, народного хоомейжи Республики Тыва Конгар-Оола Ондара. А 8 и 9 сентября российскую программу продолжит спектакль Александринского театра "Двенадцать" в постановке молодого режиссера Антона Оконешникова по одноименной поэме Блока.

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Министр культуры РФ Владимир Мединский в приветствии участникам Олимпиады напомнил, что именно Япония стала первой страной, которая приняла возрожденные "Русские сезоны", а в прошлом году приняла участие в Санкт-Петербургском международном культурном форуме в качестве страны-гостя. Театральный режиссер Валерий Фокин также отметил особую роль Олимпиады в укреплении отношений между двумя странами и их культурному сближению.

Справка "РГ"

Театральная олимпиада - крупнейший международный театральный форум, который в этом году отмечает 25-летие со дня основания. В России она проходит в 2-й раз и становится одним из ключевых событий Года Театра. Олимпиада примет спектакли из 21 страны, покажет лучшие спектакли России, всего в программе, рассчитанной на 5 месяцев, более 50 российских и зарубежных постановок.

Культура Театр Драматический театр Год театра Гид-парк
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