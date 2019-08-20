В Xiaomi и других "китайцах" появится популярная функция из iPhone

Китайские производители смартфонов Xiaomi, Vivo и Oppo работают на собственным протоколом передачи данных между расположенными неподалеку мобильными устройствами, пишет The Next Web.

В смартфонах от Apple аналогичная опция носит название AirDrop и пользуется популярностью среди владельцев iPhone.

Запуск бета-версии протокола намечен уже на текущий месяц. Заявленная скорость обмена информацией составит 20 мегабит в секунду, использоваться для передачи данных будут одновременно Wi-Fi и Bluetooth.

Стоит отметить, что у многих производителей смартфонов имеются функции быстрой передачи файлов между устройствами, однако обычно они "заточены" под девайсы одной марки. Однако в данном случае речь, по всей видимости, идет о кроссплатформенном решении.

Ранее стало известно, что в Android 10 также появится аналог AirDrop - он получит название Fast Share и заменит Android Beam.