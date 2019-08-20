Верховный суд РФ подтвердил приговоры за причастность к терроризму

Военная коллегия Верховного суда РФ рассмотрела несколько жалоб на приговоры судов за причастность к терроризму.

Северо-Кавказский окружной военный суд в апреле на шесть лет отправил в колонию за призывы к терроризму в соцсети "ВКонтакте" Евгения Каракашева. Он был признан виновным в публичном оправдании терроризма и призывах к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета и осужден по части 1 и части 2 статьи 205.2 УК РФ. Но не согласился с таким приговором и обжаловал его в Верховном суде страны. Коллегия, внимательно изучив материалы уголовного дела осужденного, пришла к выводу, что срок наказания законен. Таким образом жалоба была отклонена.

Из материалов дела следует, что житель из Евпатории Каракашев в конце 2014 года опубликовал в "ВКонтакте" видеофайл и комментарий, содержащие лингвистические и психологические признаки побуждения к совершению насильственных, разрушительных действий. Еще один подобный текст появился в интернете в январе 2017 года. В этих опубликованных материалах следователи и суд нашли призывы к терроризму. Уголовное дело было возбуждено 31 января 2018 года, а в начале февраля Каракашев был задержан следственными органами, а затем арестован.

Адвокат осужденного Алексей Ладин считает, что преследование Каракашева связано с давлением властей якобы из-за застройки курортной зоны Евпатории. По словам защитника осужденного, на момент проведения следственных действий у экстремистской видеозаписи был лишь один просмотр, который якобы косвенно намекает на доказательство его вины.

Кстати, Северо-Кавказский окружной военный суд запретил Ладину администрировать сайты и личные страницы в интернете на два года.

Коллегия по делам военнослужащих Верховного суда России также подтвердила приговор магаданскому блогеру Александру Юдину.

На выездной сессии Дальневосточного окружного военного суда, 7 мая, он был признан виновным в публичном оправдании терроризма и осужден по статье 205.2 УК РФ. Суд приговорил его к семи годам колонии общего режима. По первой и второй частям этой уголовной статьи фигурант получил, с учетом частичного сложения сроков, шесть лет лишения свободы. Но суд добавил седьмой год заключения, отменив условный срок по предыдущему делу.

Осужденный, по специальности системный администратор, ранее был дважды судим за преступления, совершенные с использованием IT-технологий. В 2010 году он получил полгода исправительных работ за неправомерный доступ к компьютерной информации, а в 2015 году - два года условно за незаконное использование объектов авторского права.