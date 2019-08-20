Владимир Путин заявил о модернизации первичного звена здравоохранения

Президент России Владимир Путин заявил, что в первичном звене здравоохранения не все работает эффективно. Во вторник на специальном совещании в Кремле, которое было посвящено этой теме, глава государства назвал главные проблемы: износ основных фондов поликлиник и центральных районных больниц, износ медицинского оборудования, кадровый дефицит и плохая организация выплат медперсоналу. В связи с этим Путин поручил правительству к 1 октября подготовить мероприятия по модернизации первичного звена здравоохранения.

"Я хочу сказать, что если первичное звено здравоохранения у нас будет в том состоянии, в котором оно находится до сих пор, то количество инфарктов и инсультов не уменьшится, потому что в первичном звене провал. Вот в чем проблема", - подчеркнул глава государства.

В первичном звене не хватает более 25 тысяч врачей и более 130 тысяч средних медработников

Путин напомнил, что приличные деньги запланированы на национальный проект "Здравоохранение" - 1 трлн 367 млрд рублей. "А на развитие первичного звена здравоохранения из всех этих денег мы выделили по двум программам 237,5 млрд рублей. Это 15-16%", - пояснил он. Президент также обратил внимание на то, что основные мероприятия по нацпроекту "Здравоохранение" - это прежде всего специализированная и высокоспециализированная помощь. "Да, она стоит дороже, это первое. Второе - по этим направлениям и высокая смертность. И от уровня высокоспециализированной и высокотехнологичной медицинской помощи зависит весь уровень здравоохранения", - сказал президент. Но в то же время, по его словам, если в 2018 году в сфере специализированной помощи было зафиксировано 746,8 млн обращений, то гораздо больше обращений за тот же период в первичном звене: 1 млрд 200 млн.

Нужны дополнительные меры по укреплению первичного звена отечественного здравоохранения, подчеркнул Путин. "Мы и вы - люди, которые занимаются этой работой профессионально, - должны знать, уверен, знаете: люди сегодня по-прежнему не удовлетворены уровнем и качеством работы первичного звена", - заявил президент. По его словам, пациенты справедливо жалуются на плохие условия, очереди к врачам-специалистам, дефицит кадров.

Жалуются и медработники - на низкую зарплату и высокую нагрузку, описал ситуацию президент. "В первичном звене не хватает более 25 тысяч врачей, мы уже говорили об этом, и более 130 тысяч средних медицинских работников, среднего медперсонала, не хватает узких специалистов, о чем я уже говорил", - привел статистику Путин. Он также добавил, что остро стоит проблема материально-технической базы поликлиник и амбулаторий.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова, выступая на совещании после Путина, подробно остановилась на каждой обозначенной проблеме. Министр признала проблему дефицита с кадрами, но при этом отметила, что число врачей, работающих в первичном звене, увеличилось на 4 тысячи за 4 года. Кроме того, чтобы к 2023 году ликвидировать дефицит кадров в первичном звене здравоохранения, минздрав подготовил ряд предложений по изменению подхода к заработной плате и соцподдержке медработников.

"Нам представляется очень важным изменить системный подход к заработной плате медицинских работников, прежде всего закрепить, что доля окладов в структуре зарплат на уровне не ниже 55%", - сказала министр. По ее словам, на сегодняшний день доля окладов в структуре зарплаты медиков превышает 50% только в десяти регионах РФ. "Это приводит к очень высокой дифференциации зарплат медработников, которые находятся на одинаковых должностях с одинаковым рабочим временем", - пояснила Скворцова.

Министр также предложила "закрепить минимальный уровень соотношения средней зарплаты врачей к средней по экономике региона в размере 170% для врачей первичного звена, участковых, а для врачей "Скорой помощи" он был бы не менее 200%". В свою очередь для медсестер первичного звена минимальный уровень зарплаты должен составлять не менее 70% от средней по региону, а у фельдшеров - не менее 120%, добавила Скворцова.

Реагируя на доклад министра, Путин также отдельно остановился на ситуации с выплатами медперсоналу. Он поручил правительству вместе с минздравом проанализировать систему уровня заработной платы специалистов первичного звена здравоохранения, выяснить, справедливо ли начисляются стимулирующие выплаты. "В целом по стране мы вроде как добились целевых показателей - 200% по экономике региона, но это далеко не везде так", - пояснил президент. "В малых городах, населенных пунктах, на селе близко ничего нет подобного. Данные, которые у меня есть, которые на встречах с людьми, "Прямой линии" вылезают, говорят совсем об обратном", - рассказал он.

После совещания вице-премьер Татьяна Голикова сообщила журналистам, что правительство до 1 октября примет решение о том, будет ли структура заработной платы врачей жестко зафиксирована или же будет возвращена система доплат. По ее словам, проверки Роструда показали, что в ряде регионов зафиксирован факт неоплаты сверхурочных врачам, а также работы по совместительству. "Это недопустимая ситуация, которая тоже приводит к снижению заработной платы и медицинских работников, и педагогических", - подчеркнула вице-премьер. При этом Голикова подчеркнула, что в среднем по региону исполняется указ президента 2012 года по доведению средних зарплат врачей до 200%. "На уровне областных, краевых, республиканских больниц выполняется даже больше чем 2 средние заработные платы по региону, а в малых населенных пунктах, сельской местности, к сожалению, имеют место факты достаточно низкой заработной платы, несущественно превышающей минимальный размер оплаты труда", - заключила она.

Для решения проблемы дефицита кадров министр здравоохранения Вероника Скворцова также предложила обязать регионы предусмотреть социальный пакет для медицинских работников первичного звена и скорой помощи, включающий жилье, приоритет для поступления их детей в ясли, детские сады, школы.

Говоря о проблеме изношенного фонда в здравоохранении, она заявила, что по меньшей мере 370 российских районных больниц и поликлиник требуют сноса и нового строительства. По ее словам, они построены таким образом, что капитальный ремонт не решит имеющихся проблем. "По нашему предварительному анализу на основе форм Росстата, из 3255 районных больниц и поликлиник не менее 370 требуют просто сноса и нового строительства", - сообщила она.

Еще одна инициатива министра - закупка для пациентов группы риска российских измерителей давления. "Мы вместе с нашими главными экспертами-кардиологами оценили пациентов с артериальной гипертензией - их около 48 миллионов человек, но из них только 8 миллионов с высоким риском развития осложнений, а из них 2,5 миллиона с чрезвычайно высоким риском. Мы хотели бы предложить, Владимир Владимирович, для этих 2,5 миллиона приобрести уже отечественные электронные гаджеты по измерению артериального давления", - пояснила она свою инициативу президенту.

На совещании также прозвучала и хорошая новость: продолжительность жизни в РФ за 6 месяцев этого года увеличилась до 73,7 года. Это на 0,8 года превышает показатель за аналогичный период 2018 года, рассказала Скворцова. Кроме того, по ее словам, Россия вошла в число стран мира с наиболее низкими показателями младенческой смертности.

По итогам совещания Владимир Путин поручил правительству к 1 октября подготовить принципы модернизации системы первичного звена здравоохранения, а также инициировать подготовку соответствующих региональных программ. "Нужно проработать и предложить источники финансовой поддержки предлагаемых мероприятий с федерального уровня. Прошу вас к этой работе приступить незамедлительно", - распорядился президент.