Во Франции задержаны лица, планировавшие теракт на саммите G7

Французские спецслужбы задержали пять человек, которые планировали теракт во время встречи мировых лидеров на саммите G7, которая пройдет в ближайшие выходные в курортном городке Баирриц на юго-западе Франции.

Подозреваемые планировали поджечь гостиницу в Ландесе, где должны остановиться руководители французской жандармерии, курирующие вопросы безопасности участников встречи "большой семерки", сообщает BFMTV.

Под стражу были взяты четверо мужчин и одна женщина, им от 24 до 45. Подозреваемых задержали в департаменте Ланды. Они являются членами анархистских организаций и привлекли внимание спецслужб тем, что активно обсуждали способы поджога гостиницы в Биарицце. Им грозит до 15 лет тюрьмы за участие в преступном сговоре в составе организованной группировке с целью совершения теракта.

Тем временем стало известно, что в целях обеспечения безопасности участников саммита мобилизовано почти 12 тысяч сотрудников силовых структур Франции, включая антитеррористические подразделения, жандармов, полицию, кинологов. В районе проведения встречи будут размещены устройства для обнаружения и нейтрализации беспилотников. Французские власти опасаются того, к традиционным акциям антиглобалистов на этот раз присоединяться "желтые жилеты".