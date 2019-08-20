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20.08.2019 14:02
Рубрика: В мире

Вооруженный человек захватил автобус на мосту в Рио-де-Жанейро

Текст: Иван Карташов (Бразилиа)
Фото: Centro de Operações Rio/facebook.com Фото: Centro de Operações Rio/facebook.com
Фото: Centro de Operações Rio/facebook.com

Вооруженный человек, который назвал себя полицейским, во вторник утром захватил автобус с 22 пассажирами. Автобус направлялся в Рио-де-Жанейро из крупнейшего пригорода Нитерой. Похититель угрожает сжечь автобус с заложниками. К настоящему моменту шестеро пассажиров освобождены.

Фото: AP Photo/Matt Rourke
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"У нас человек, который назвал себя полицейским. Он остановил автобус на мосту между Рио-де-Жанейро и Нитероем. Он угрожает облить автобус бензином. Мы ведем переговоры, чтобы он освободил больше заложников. Нам неизвестны его истинные требования", - заявила пресс-секретарь Федеральной дорожной полиции Шейла Сена. Ее слова приводит бразильский портал Globo.

Движение по мосту через залив Гуанабара перекрыто в оба направления. К месту захвата заложников прибыл полицейский спецназ, специалисты которого ведут переговоры с похитителем. Сам похититель заявляет, что он вооружен револьвером и электрошокером. По его словам, внутри автобуса также имеются канистры с бензином, который он грозится использовать, чтобы сжечь автобус.

Похититель пока не выдвигал никаких требований. Однако полицейские считают, что захват заложников был спланирован им заранее.

К настоящему моменту известно, что охранникам правопорядка удалось договориться об освобождении шестерых заложников. Они отмечают, что похититель дезориентирован.

Известно также, что похититель назвал себя полицейским, однако это заявление пока не получило подтверждения.

В мире Южная Америка Бразилия
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