Новости

В Йемене найдено поселение с мумиями возрастом 3000 лет 19:00
Видео: Ливень в Перми затопил улицы и парализовал движение 18:45
Подняты из воды тела троих погибших в катастрофе вертолета в Греции 18:39
В Кремле пока не готовятся к встрече Путина и Зеленского 18:31
Видео: Валерия пострадала на шоу "Голос" 18:29
Киргизский суд признал законным задержание Атамбаева 18:20
В Крыму автодебошир из Коми протаранил автомобиль ГИБДД 17:57
Кубок "Авиадартса" прилетел в Курск на истребителе 17:44
Задержан водитель, сбивший членов паралимпийской сборной России 17:43
СК завершил расследование пяти уголовных дел по несанкционированным акциям 17:34
Путин заявил о справедливых жалобах россиян на качество здравоохранения 17:30
СМИ: На борту разбившегося в Греции вертолета могли быть двое россиян 17:30
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал в отставку 17:24
Врачи рассказали, как обувь может навредить здоровью 17:24
У Трампа родился десятый внук 17:15
Ученые: Электросамокаты загрязняют окружающую среду больше автомобилей 17:15
В Оренбурге вспыхнул пожар в кафе 17:12
В Коми будут судить отца, спрятавшего тело 8-летнего сына в сумке 17:10
В пострадавшем от паводка Тулуне построят новый микрорайон 17:08
На концерте Slipknot в слэме погиб 62-летний фанат 17:05
Саммит G7 может завершиться без итогового коммюнике 16:53
В Сочи на съемках сериала "Воронины" героине вызвали "скорую" 16:48
Хакеры на сутки заблокировали сайт посольства России в Великобритании 16:46
На Урале скончалась пострадавшая в ДТП с автобусом 17-летняя девушка 16:45
С грузинского телеканала уволили журналиста, оскорбившего президента РФ 16:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В "РГ" состоится презентация книги "Си Цзиньпин"
В "РГ" состоится презентация книги "Си Цзиньпин"
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
20.08.2019 17:24
Рубрика: Общество

Врачи рассказали, как обувь может навредить здоровью

Текст: Николай Грищенко
Фото: Reuters Фото: Reuters
Фото: Reuters

Непоправимый вред здоровью человека могут причинить не только вредные привычки и болезни, но и повседневные вещи. К примеру, обычная обувь может покалечить своего хозяина, и поэтому надписи "вызывает проблемы со здоровьем" надо размещать не только на пачках сигарет, но и на коробках с туфельками или кедами.

Главную угрозу для здоровья представляет обувь с каблуком-шпилькой высотой свыше шести сантиметров. Такие туфли нельзя носить на постоянной основе.

Фото: Тагир Раджавов/РГ
Врачи выяснили, почему растет число жалоб на гастрит

"При "подъеме" на каблуки центр тяжести смещается вперед. Чтобы сохранить баланс, тело вынуждено менять положение костей, органов и позвонков. При постоянном ношении высоких каблуков все эти изменения получают статус хронических", - заявил изданию aif.ru остеопат Владимир Животов.

Не меньшую опасность представляют шлепанцы, вьетнамки, угги и другая обувь на плоской подошве. Она не дает необходимой опоры, поэтому гулять в ней по асфальту вредно. Из-за обуви на плоском ходу возникает перенапряжение мышц стопы, голени и поясницы. Продукты обмена скапливаются в мышцах голени, вызывая болезненные ощущения, может появиться головная боль и боль в спине.

Слушком узкая или обувь на размер меньше деформирует стопу. Могут появиться костные наросты, отеки, хронический дискомфорт и передавливание стопы.

Ортопедическую обувь и стельки нужно носить только по предписанию врача, так как она может деформировать стопу.

Общество Здоровье Общество Ежедневник Стиль жизни
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков рассказал об итогах встречи Путина и Макрона
Лавров: Россия и Турция в постоянном контакте по ситуации в Идлибе
Минобороны показало на видео первый полет тяжелого беспилотника "Альтиус-У"
МИД РФ назвал добровольной передачу данных с мониторинговых станций
С грузинского телеканала уволили журналиста, оскорбившего президента РФ