Врачи рассказали, как обувь может навредить здоровью

Непоправимый вред здоровью человека могут причинить не только вредные привычки и болезни, но и повседневные вещи. К примеру, обычная обувь может покалечить своего хозяина, и поэтому надписи "вызывает проблемы со здоровьем" надо размещать не только на пачках сигарет, но и на коробках с туфельками или кедами.

Главную угрозу для здоровья представляет обувь с каблуком-шпилькой высотой свыше шести сантиметров. Такие туфли нельзя носить на постоянной основе.

"При "подъеме" на каблуки центр тяжести смещается вперед. Чтобы сохранить баланс, тело вынуждено менять положение костей, органов и позвонков. При постоянном ношении высоких каблуков все эти изменения получают статус хронических", - заявил изданию aif.ru остеопат Владимир Животов.

Не меньшую опасность представляют шлепанцы, вьетнамки, угги и другая обувь на плоской подошве. Она не дает необходимой опоры, поэтому гулять в ней по асфальту вредно. Из-за обуви на плоском ходу возникает перенапряжение мышц стопы, голени и поясницы. Продукты обмена скапливаются в мышцах голени, вызывая болезненные ощущения, может появиться головная боль и боль в спине.

Слушком узкая или обувь на размер меньше деформирует стопу. Могут появиться костные наросты, отеки, хронический дискомфорт и передавливание стопы.

Ортопедическую обувь и стельки нужно носить только по предписанию врача, так как она может деформировать стопу.