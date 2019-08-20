Вспышка листериоза зафиксирована в Испании

Около восьмидесяти человек заразились листериозом на юге Испании в автономном сообществе Андалусия. Причиной вспышки инфекции стал мясной рулет местной марки Magrudis.

Госпитализированы были 56 человек, передает Periodico. Их распределили в пять общественных больниц, двое пострадавших помещены в отделение интенсивной терапии. Среди заразившихся - 15 беременных женщин.

Листериоз - бактериальная инфекция, поражающая центральную нервную систему и способная вызвать менингит и энцефалит. Заразиться им можно при употреблении в пищу продуктов, не прошедших предварительную термическую обработку.