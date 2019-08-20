Вышел трейлер первого сериала от Apple - с Дженнифер Энистон

Вслед за тизером на YouTube-канале AppleTV обнародован первый полноценный трейлер драмы "Утреннее шоу", дебютного проекта нового стримингового сервиса.

В главных ролях - лауреаты "Эмми" Дженнифер Энистон и Стив Карелл и лауреат "Оскара" Риз Уизерспун.

В центре The Morning Show - закулисье и интриги утреннего телешоу, забурлившие после ухода из передачи персонажа Карелла на фоне скандала с сексуальными домогательствами и прихода в команду новичка (Уизерспун).

Создатели - Керри Эрин ("Детективное агентство "Лунный свет", "Мотель Бейтсов") и Мими Ледер ("Оставленные", "Скорая помощь"). Энистон и Уизерпун, уже работавшие в тандеме на "Друзьях", где сыграли сестер, - сопродюсеры.

Премьера первого сезона на десяти эпизодов - осенью.