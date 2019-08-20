Зачем запускают щук, толстолобиков и другую рыбу в столичные водоемы?

Рыбаки с удочками на берегах столичных озер и прудов - картина довольно привычная, сколько ни предупреждают врачи, что рыбу из водоемов в мегаполисе лучше все-таки не есть. А вот как запускают в воду одновременно сотни "хвостов", такое нечасто увидишь. Корреспонденту "РГ" удалось понаблюдать за зарыблением Большого Солнцевского пруда и узнать, зачем все-таки щуки и карпы здесь в таком количестве, если есть их не стоит.

Толпа зевак на берегу собралась еще за несколько часов до ответственного момента, окружив наполненный рыбой грузовик. "Сегодня выпускаем 1,3 тысячи щук, карпов, белых амуров и толстолобиков. Все они хорошо уживаются друг с другом. А главное, поедают растительность и не дают пруду зарасти. Если тины и ряски слишком много, падает уровень кислорода, и рыба погибает", - рассказал "РГ" замначальника ЭГТР-8 (эксплуатационно-гидротехнического района) ГУП "Мосводосток" Алексей Музалев. Главные "травоеды", по его словам, это как раз амуры и толстолобики, а карпа, хотя он и тоже "вегетарианец", выпускают больше на радость как раз рыбакам - быстро набирает вес и прекрасно смотрится на столе. А вот у щуки, грозной хищницы, другая роль - поедать больную и раненую рыбу. "Это санитар пруда. Мы очень просим рыбаков пока отпускать всех рыб - пусть сначала подрастут", - обратился к присутствующим Музалев.

На свободу малек отправляется не сразу. Сначала в цистерны, в которых каждый вид рыбы привозят по отдельности, насосами закачивают воду из пруда, чтобы дать новоселам привыкнуть. Спустя примерно час садками по 10-15 штук их перегружают в контейнеры и потом уже вручную относят к водоему. Приходится сделать около сотни таких "ходок". Кстати, "мальки" не такие уж и маленькие - практически все больше 250 граммов, а щуки так вообще тянут на полкило - такие и леску могут легко перекусить.

"Зарыблять водоемы - отличное дело. Щука здесь давно не попадалась. Если ее станет много, то осенью и по весне, конечно, будем на живца ловить. Щурят маленьких, разумеется, сразу обратно в воду", - говорит местный рыбак Владимир Пресняков. Рыбу, он, кстати, часто берет с собой на жаркое, если попадаются достойные экземпляры, хотя многие любители посидеть на берегу с удочкой побаиваются. В "Мосводостоке" успокаивают: "Эта рыба специально выращена в рыбхозах, прошла все необходимые экспертизы, да и рыбалка в водоемах, где проводится зарыбление, не запрещена", - отмечает Музалев.

В Солнцево это, кстати, не единственный водоем, где в этом году рыбы прибавилось: до конца августа зарыбят также Малый Солнцевский и Мещерский пруды. "Там выпустят 1950 карпов, 1450 толстолобиков, 1190 - белых амуров и 200 щук", - рассказали "РГ" в пресс-службе "Мосводостока".