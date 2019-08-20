Зачем запускают щук, толстолобиков и другую рыбу в столичные водоемы?

Толпа зевак на берегу собралась еще за несколько часов до ответственного момента, окружив наполненный рыбой грузовик. "Сегодня выпускаем 1,3 тысячи щук, карпов, белых амуров и толстолобиков. Все они хорошо уживаются друг с другом. А главное, поедают растительность и не дают пруду зарасти. Если тины и ряски слишком много, падает уровень кислорода, и рыба погибает", - рассказал "РГ" замначальника ЭГТР-8 (эксплуатационно-гидротехнического района) ГУП "Мосводосток" Алексей Музалев. Главные "травоеды", по его словам, это как раз амуры и толстолобики, а карпа, хотя он и тоже "вегетарианец", выпускают больше на радость как раз рыбакам - быстро набирает вес и прекрасно смотрится на столе. А вот у щуки, грозной хищницы, другая роль - поедать больную и раненую рыбу. "Это санитар пруда. Мы очень просим рыбаков пока отпускать всех рыб - пусть сначала подрастут", - обратился к присутствующим Музалев.
На свободу малек отправляется не сразу. Сначала в цистерны, в которых каждый вид рыбы привозят по отдельности, насосами закачивают воду из пруда, чтобы дать новоселам привыкнуть. Спустя примерно час садками по 10-15 штук их перегружают в контейнеры и потом уже вручную относят к водоему. Приходится сделать около сотни таких "ходок". Кстати, "мальки" не такие уж и маленькие - практически все больше 250 граммов, а щуки так вообще тянут на полкило - такие и леску могут легко перекусить.
"Зарыблять водоемы - отличное дело. Щука здесь давно не попадалась. Если ее станет много, то осенью и по весне, конечно, будем на живца ловить. Щурят маленьких, разумеется, сразу обратно в воду", - говорит местный рыбак Владимир Пресняков. Рыбу, он, кстати, часто берет с собой на жаркое, если попадаются достойные экземпляры, хотя многие любители посидеть на берегу с удочкой побаиваются. В "Мосводостоке" успокаивают: "Эта рыба специально выращена в рыбхозах, прошла все необходимые экспертизы, да и рыбалка в водоемах, где проводится зарыбление, не запрещена", - отмечает Музалев.
В Солнцево это, кстати, не единственный водоем, где в этом году рыбы прибавилось: до конца августа зарыбят также Малый Солнцевский и Мещерский пруды. "Там выпустят 1950 карпов, 1450 толстолобиков, 1190 - белых амуров и 200 щук", - рассказали "РГ" в пресс-службе "Мосводостока".